Fiorello è pronto a tornare con Viva Rai2!. Non che non sia stata una fatica, per lui, ma ora che gli ostacoli sembrano tutti superati, la nuova stagione del programma è alle porte. La prima è attesa per il 6 novembre 2023, dalla 7 su Rai2, e con gli amici di sempre: Mauro Casciari e Fabrizio Biggio. Il mattatore siciliano è tornato sulla polemica con Via Asiago ma si è anche soffermato sull’argomento Sanremo, che gli sta particolarmente a cuore, e per il quale ha lanciato alcune idee.

La provocazione di Fiorello su Sanremo

“Amadeus non ci sarà, io non ci sarò. Prendete Fedez, e Fazio dal Nove. Ci sono, comunque sia, anche risorse interne come Carlo Conti, che vorrebbe tornare, e Antonella Clerici“, ha detto Fiorello in conferenza stampa per Viva Rai2!, sbilanciandosi anche su una sua possibile conduzione futura: “Non è il mio mestiere, non lo avete ancora capito? Quando mi chiedono ‘quando condurrai Sanremo’ non dico che mi offendo ma quasi. Io faccio altro, se conducessi Sanremo dopo la quarta canzone presentata mi sarei stufato“. E ancora: “Ho fatto cinque Sanremo di fila, quest’anno andremo molto probabilmente, sicuramente”.

L’idea di proporre Fabio Fazio e Fedez viene dalla recente intervista nel quale il rapper ha raccontato dei suoi problemi di salute, toccando anche il tema della salute mentale. I due si erano già visti in occasione di una puntata del podcast Muschio Selvaggio, in cui l’artista di Rozzano aveva negato categoricamente di voler ripetere l’esperienza sanremese, almeno nel 2024: “Se torno a Sanremo, divorzio”, aveva detto, riferendosi ai problemi con sua moglie Chiara Ferragni che sono seguiti alla sua ultima incursione al Teatro Ariston.

Fiorello si è anche soffermato sul caso Jovanotti, che in molti hanno dato come ospite certo del prossimo Sanremo: “Jovanotti a Sanremo? Ma no, delle volte fate finta di non capire. Quando ho parlato di Jovanotti ho fatto anche una specie di gag, dicendo che sarebbe arrivato con le stampelle e un pezzo scritto da Lazza che si sarebbe intitolato Lazzaro. Ancora pensate che sia vero? Jova non andrà a Sanremo e non canterà nessuna canzone”.

La verità su Via Asiago

Impossibile non tornare sull’argomento Via Asiago, che ha ospitato la glass box di Viva Rai2! per tutta la prima stagione: “Non siamo stati sfrattati da via Asiago, ce ne siamo andati noi, che è diverso. Io ho detto proprio: non voglio più stare qua. Lo capiamo, lo abbiamo sempre capito, mai pensato ‘ah, che str**zi’. Noi facevamo casino. Quando arrivò la Pausini i fan arrivarono alle tre di notte e si piazzarono lì facendo ovviamente casino. Il problema era che il pubblico faceva casino ma non noi. L’unica cosa che mi ha fatto arrabbiare veramente è che qualcuno ha detto che noi lasciavamo sporco, un insulto a tutto il personale Rai”.

Fiorello ha così deciso di lasciare la vecchia location per evitare le polemiche e per tornare in onda. La Rai è stata infatti titubante sul suo ritorno o, perlomeno, sull’avvio di una nuova stagione da Via Asiago. Per ospitarlo, si sono fatti avanti in molti. Alcuni perfino dalla Toscana. La scelta è invece ricaduta sul Foro Italico, tra le prime location a essere presa in considerazione e che dal 6 novembre ospita Viva Rai2!. Il programma è disponibile anche in contemporanea streaming e su tutti i dispositivi connessi a internet oltre che sui social Facebook, Instagram, X e TikTok.