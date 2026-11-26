Joey ha supportato la famiglia nel momento più difficile e oggi conserva con cura quegli insegnamenti. Oggi lo seguono in più di 2 milioni

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123RF Cucina in memoria della mamma

Una voce che arriva dalla camera da letto, un ragazzino ai fornelli e un sugo che minaccia di attaccarsi. La passione di Chef Joey è nata così. Questo ragazzo americano di 17 anni ha imparato a cucinare per la mamma malata, e oggi più di 2 milioni di follower fanno il tifo per lui.

Tutto comincia quando Joey frequenta ancora le elementari. Mamma e papà chiamano a raccolta gli otto figli per dire che Jennifer ha un tumore al seno al terzo stadio, quindi tutta la famiglia è chiamata a collaborare. Nel 2017 si festeggia la guarigione, nel 2019 il cancro torna a bussare, stavolta al quarto stadio. E dal quarto stadio non si torna indietro.

Chef Joey, il ragazzo che ha imparato a cucinare per la mamma malata

Con il passare dei mesi Jennifer, da sempre il motore di una casa affollatissima, fatica anche nei gesti di ogni giorno. Il papà, intanto, è fuori per lavoro dodici o tredici ore al giorno. Joey, il più piccolo della nidiata, prende allora una decisione da grande e inizia a preparare la cena per tutti.

Di esperienza ai fornelli ne ha zero. In compenso può contare su un’insegnante d’eccezione. Dal letto, Jennifer gli detta passaggi e tempi di cottura, risponde paziente alle sue mille domande e lo richiama all’ordine appena dalla cucina arriva odore di bruciato. Lui, ricorda oggi con un sorriso, le rispondeva a gran voce di aver afferrato tutto.

Sera dopo sera Joey impara a organizzare il menù della settimana, a stilare l’elenco per il supermercato, ad abbinare il contorno giusto e a portare in tavola un piatto sempre nuovo. Tra le tante padelle sacrificate ed esperimenti, arriva una routine che funziona davvero. Quelle ore diventano la loro fuga dalla realtà, un filo invisibile teso tra madre e figlio.

Da TikTok a 2 milioni di follower, le ricette che tengono viva mamma Jennifer

Il 7 agosto Jennifer si è spenta, dopo dieci anni di lotta contro la malattia. Per Joey l’addio è doppio perché se ne va la mamma e se ne va la maestra che gli aveva messo in mano il mestolo. Gli manca ogni cosa di lei, i suoi piatti in particolare, e quel pollo alla parmigiana resta ancora oggi un sapore difficile da replicare.

Quegli insegnamenti, però, sono ancora tra i suoi fornelli. Joey comincia a filmarsi mentre prepara la cena e a pubblicare le clip su TikTok. Nel primo video dopo il lutto spiega che cucina per la famiglia perché la mamma se n’è andata, poi serve rigatoni con pollo impanato.

L’affetto della Rete arriva come un abbraccio. Chef Joey supera i 2 milioni di follower e sotto ogni clip piovono incoraggiamenti, ricette di famiglia e piccoli trucchi, gli stessi consigli che un tempo arrivavano dalla camera da letto. Perfino lo chef Joe Sasto si è fatto avanti offrendogli grembiule e attrezzatura. Joey, che sogna una scuola di cucina, racconta che tutto questo calore gli dà la carica per continuare.

Ora la famiglia si prepara al primo Giorno del Ringraziamento senza Jennifer. A tavola ci sarà una sedia vuota, e accanto a quella sedia un figlio che ha imparato a nutrire chi ama. Per il papà, Joey ha riempito una mancanza enorme ed è stato un dono prezioso. Così, ogni sera, un pezzetto di Jennifer torna in tavola, tra il profumo del sugo che sobbolle e le mani di un ragazzo cresciuto ai fornelli insieme a lei.