La Rete non è sempre un luogo virtuale dal quale proteggersi, ma può trasformarsi anche in ascolto e aiuto: la storia di Khristina e Landon lo dimostra

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123RF Salvata grazie a un videogioco

Una sera d’autunno, in una casa tra le montagne del Colorado, Landon Tresp ha acceso il computer per la solita partita ad Among Us, il gioco online in cui bisogna smascherare l’impostore nascosto nell’equipaggio. Ha sedici anni, i lavoretti di casa appena sbrigati e tutta la voglia di staccare un po’. In chat ha incrociato una coetanea e la simpatia è stata immediata.

Nei giorni successivi le conversazioni si sono spostate su Discord e il tono è cambiato. La ragazza gli ha confidato di essere scappata da casa e di vivere con un adulto che le impediva di andarsene. Gli ha anche girato le notizie uscite sul suo caso. Proprio lui, che per gioco dava la caccia agli impostori, si è trovato davanti a un pericolo vero.

Da Among Us all’FBI, come è stata ritrovata la ragazza scomparsa

Il 31 ottobre, mentre in casa si preparavano i costumi di Halloween per i più piccoli, Landon ha raccontato tutto alla madre. Khristina Tresp, infermiera e mamma di cinque figli, gli aveva sempre raccomandato prudenza con gli sconosciuti in Rete. Stavolta, oltre lo schermo, c’era una ragazza scomparsa che chiedeva aiuto.

Khristina le ha scritto di persona e in poche ore la giovane ha cominciato a chiamarla mamma. Sapeva soltanto di trovarsi in una cittadina dell’Oregon. Su consiglio di Khristina ha cercato in casa un foglio che riportasse per intero il nome del suo carceriere. Con quel dato la donna ha passato al setaccio archivi pubblici e annunci immobiliari, mostrandole poi le foto di alcune case. Alla seconda, la ragazza ha riconosciuto la sua prigione.

Da lì tutto ha preso velocità. Khristina ha rintracciato la madre della ragazza sui social e poco dopo è arrivata la telefonata dell’FBI. La mattina seguente, appena l’uomo è uscito, la giovane si è ricollegata con gli investigatori che ascoltavano mentre le pattuglie si avvicinavano minuto dopo minuto. Khristina, con Landon accanto, la guidava con voce calma. Prima con pochi respiri lenti, poi di corsa su per le scale della cantina, lungo il corridoio e fuori dalla porta. Madre e figlio l’hanno vista in videochiamata raggiungere gli agenti e mettersi in salvo. Era il 1° novembre, dalla confidenza di Landon era passato appena un giorno.

Una storia a lieto fine nata da un videogioco online

La ragazza era sparita dallo Utah nel maggio 2025, a 15 anni, e da allora erano trascorsi oltre 500 giorni. Secondo l’accusa, l’uomo l’aveva agganciata sui social con la promessa di denaro, l’aveva portata in Oregon e rinchiusa in un seminterrato, sottoponendola a violenze. Il 39enne, detenuto dalle autorità federali, è accusato di aver trasportato una minorenne da uno stato all’altro a scopo sessuale e rischia fino all’ergastolo. Le accuse dovranno essere provate in tribunale.

Oggi la ragazza salvata grazie a un videogioco sente Landon e Khristina ogni giorno. Videochiamate all’ora di cena, partite online con l’amico che l’ha ascoltata e un numero sempre pronto per i momenti più duri. Il primo incontro dal vivo è già in preparazione e Khristina sogna di poterla finalmente abbracciare.

Molti genitori guardano ai videogiochi online con apprensione ma questa vicenda offre due spunti preziosi. Dietro un avatar può nascondersi qualcuno che aspetta soltanto di essere ascoltato. E un figlio che sceglie di confidarsi, insieme a una madre pronta a credergli, può cambiare il destino di una persona. A volte la svolta arriva da dove meno te lo aspetti: una partita qualunque, una chat tra ragazzi e il coraggio di fare la cosa giusta.