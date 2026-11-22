123RF App per genitori separati

“Ricorda alla mamma che giovedì c’è il dentista.” “Chiedi a papà se posso restare da lui anche domenica.” Lasse Lessig ha passato l’infanzia tra due case, con lo zaino sempre pronto e messaggi come questi da portare dall’una all’altra. Oggi ha 17 anni e, insieme al suo migliore amico Janosch Chrétien, ha deciso di liberare i più piccoli da quel ruolo di postini involontari. Così è nata ParentsBridge, un’app per genitori separati creata in Svizzera, sulle sponde del lago di Zurigo, per rendere più serena la comunicazione tra genitori separati e togliere ai bambini un peso che spetta agli adulti.

Figli di genitori separati, così due 17enni hanno inventato ParentsBridge

Janosch e Lasse frequentano il liceo cantonale di Uetikon am See e hanno in comune di essere entrambi figli di genitori separati. Da quel vissuto è partita una domanda che Lasse si portava dentro fin da piccolo: perché tante questioni pratiche finiscono sulle spalle dei bambini? All’inizio del 2026 i due amici si sono messi al lavoro, dedicando al progetto i pomeriggi liberi e buona parte delle vacanze.

Intorno a loro si è formata una piccola squadra di famiglia: il papà di Lasse, con un passato da web designer, quello di Janosch, che lavora nell’informatica, e la madrina di Lasse, attiva in ambito psicologico, che ha riletto i contenuti ideati per i genitori. Sul sito del progetto la loro missione è scritta con sincerità, perché ammettono di aver costruito l’app che avrebbero desiderato avere da bambini. Il 9 settembre ParentsBridge è approdata sull’App Store.

Come funziona l’app per genitori separati che usa l’intelligenza artificiale

L’app contiene una chat riservata a mamma e papà, sostenuta dall’intelligenza artificiale. Quando un messaggio parte carico di rabbia o di sarcasmo, il sistema lo intercetta e propone una versione più pacata prima dell’invio. L’ultima parola spetta sempre a chi scrive, e quella pausa di un istante spesso basta a raffreddare gli animi. L’IA riconosce anche gli appuntamenti citati nella conversazione e li trasferisce da sola nel calendario condiviso.

Attorno alla chat ruota l’organizzazione quotidiana della co-genitorialità: i giorni colorati per ciascun genitore, il piano dell’affido condiviso (dalla settimana alternata al classico weekend con papà), le spese da dividere in modo equo, la scheda di ogni bambino con allergie, medici e scuola. Anche i figli hanno un loro spazio. Una versione dedicata mostra con chi passeranno la giornata e quando ci sarà il prossimo cambio, mentre le conversazioni dei grandi restano fuori dalla loro vista. In Svizzera i minorenni che crescono con genitori separati sono circa 225mila, e ogni funzione è pensata per tenerli al riparo dalle tensioni.

Il lieto fine, intanto, ha già cominciato a scriversi. Il primo ottobre, durante un convegno a Sierre, in Vallese, una relatrice ha consigliato ParentsBridge a più di 300 professionisti del settore, e i due ragazzi l’hanno scoperto solo in seguito. A inizio novembre sono stati invitati a Berna per presentare il loro lavoro a rappresentanti del tribunale, dell’autorità di protezione dei minori e dei servizi per l’infanzia. Ai ragazzi che sognano di seguire le loro orme lasciano un consiglio prezioso: mai nascondere la propria età, perché proprio quella, a volte, apre le porte giuste. E ai bambini che oggi fanno la spola tra due case regalano la cosa più bella: la leggerezza di essere figli, e basta.