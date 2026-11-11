Un figlio “nato” con l’AI, cos’è il progetto Vitruvian che suscita timori, speranze e dubbi

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iStock L'AI e la fecondazione in vitro: le nuove frontiere

L’intelligenza artificiale è presente anche nel campo della sanità, ormai da tempo, ma se finora ha rappresentato soprattutto uno strumento per agevolare l’analisi dei dati, sfruttando capacità e velocità di calcolo, adesso sembra poter aiutare chi desidera un figlio, possibilmente scegliendone le caratteristiche genetiche. È questa, infatti, l’ultima frontiera della fecondazione in vitro dopo che, negli Stati Uniti, un’azienda ha annunciato la possibilità di selezionare gli embrioni in base a caratteristiche come altezza, quoziente intellettivo o indice di massa corporea.

Cos’è il progetto Vitruvian

A rendere pubblica la tecnologia messa a punto da Nucleus Genomics, una società con sede a New York, è stata la stessa azienda che ha realizzato un modello di intelligenza artificiale in grado di intervenire sul DNA degli embrioni, selezionandone alcuni, sulla base di quanto “desiderato” dai futuri genitori. Il nome dato al progetto è Vitruvian, che ricorda Vitruvio, l’architetto più celebre della storia antica e, soprattutto, l’Uomo vitruviano di Leonardo da Vinci, immagine del prototipo della perfetta proporzione tra le parti del corpo. L’azienda, fondata 5 anni fa, ora è in grado di scegliere tra gli embrioni ottenuti con la fecondazione vitro, quelli che meglio soddisfano le aspettative di madri e padri, in particolare quelli con un punteggio maggiore di QI (potenzialmente fino a 14). Il tutto prima della loro fecondazione e dunque poi del loro impianto nell’utero materno.

La selezione degli embrioni “migliori”, ma senza editing

La tecnica sarebbe resa possibile grazie all’intelligenza artificiale e dunque senza ricorrere a un “editing” direttamente manipolando gli embrioni stessi, come previsto dal cosiddetto CRISP, il “taglia e incolla” del DNA: si tratta di un acronimo per Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats che, imitando quanto accade nel sistema di difesa dei batteri se si trovano in presenza di virus, consente di tagliare il genoma della cellula nel punto desiderato, rimuovendo i geni esistenti o aggiungendone di nuovi. Un tipo di intervento che avviene soltanto in vivo. Viene già impiegata nelle biotecnologie e in medicina, per creare nuovi medicinali, prodotti agricoli e OGM, cioè organismi geneticamente modificati, oppure per eliminare o controllare parassiti o agenti patogeni. Prevede interventi, quindi, ormai accettati e utilizzati in ambito agricolo, ma al centro di critiche e dubbi quando si tratta di possibili applicazioni sull’uomo.

L’eugenetica nell’uomo: quali dubbi

Le critiche e le perplessità nei confronti di un impiego dell’eugenetica sull’uomo sono numerose, anche quando i sostenitori hanno sottolineato i possibili benefici della tecnica per poter trattare malattie genetiche ereditarie o alcune forme di tumore legate a mutazioni genetiche. La tecnica CRISP è frutto delle sperimentazioni di Jennifer Doudna ed Emmanuelle Charpentier che per questo hanno vinto il Premio Nobel per la Chimica nel 2020. Ora il New York Times ha riferito invece la notizia della possibilità di intervento su embrioni umani, pur senza il ricorso alla CRISP: “L’IA è sempre più intelligente. Ora, anche l’umanità può esserlo”, ha commentato sulle pagine del quotidiano americano l’amministratore delegato della Nucleus, Kian Sadeghi. L’obiettivo del modello di AI sviluppato dalla sua società punta a interventi sul QI, sulla statura del nascituro e sul suo indice di massa corporea, il cosiddetto BMI, sfruttando la possibilità di selezionare tra circa 7 milioni di varianti genetiche e 96 annotazioni funzionali.

L’AI addestrata a selezionare gli embrioni “migliori”

Come spiegano i vertici dell’azienda newyorkese, il modello di AI è già stato addestrato su oltre un milione di persone, validandolo con più di 40mila fratelli, specificando che non si prevede la modifica dei geni dei potenziali figli delle coppie che si rivolgono alla fecondazione in vitro. Queste si limiterebbero a inviare i dati del DNA di un massimo di una ventina di embrioni, che sarebbero analizzati e valutati con un punteggio specifico in base alle proprie caratteristiche. Sulla base dei risultati i genitori potrebbero scegliere quale impiantare, di fatto indicando la propria preferenza per poi dare alla luce un figlio “su misura”.

Le polemiche e il dibattito

La notizia ha immediatamente scatenato il dibattito nella comunità scientifica, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti etici legati all’eugenetica umana. Le critiche non sono arrivate, però, soltanto dal mondo cattolico, che condanna l’idea di poter selezionare il colore degli occhi di un figlio, la sua altezza o altre caratteristiche biologiche. Come riporta Infovaticana, “se si sceglie un embrione per il suo punteggio di intelligenza, statura o colore degli occhi, gli altri vengono relegati e, in pratica, condannati al congelamento indefinito o alla distruzione. È ciò che la dottrina cattolica definisce selezione eugenetica. L’istruzione Dignitas personae, della Congregazione per la Dottrina della Fede (2008), condanna la diagnosi preimpianto quando il suo scopo è eliminare embrioni in base alle loro caratteristiche”. Ma Nucleus ha replicato che la sua “ottimizzazione genetica” serve a “fornire informazioni” alle persone. Un invito alla prudenza, però, è giunto dall’American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG) sul fatto che la selezione poligenica degli embrioni procede in modo troppo rapido e senza adeguate prove di sicurezza. Un intervento è giunto anche dalla National Advertising Division, l’organo di autoregolamentazione pubblicitario negli USA, affinché la Nucleus modificasse gli annunci che suggerivano di poter identificare l’embrione con il QI più alto. L’azienda ha risposto annunciando ricorso.