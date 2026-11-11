LELO L'IA entra nella sfera intima: nuovo preliminare?

Prima di un appuntamento, prima di confessare una fantasia o perfino prima di fare sesso, c’è chi apre una chat e parla con l’intelligenza artificiale. E o fa per sentirsi più sicuro, o capire meglio ciò che desidera.

È uno degli scenari che emerge chiaramente dal Futurist Report 2026 di LELO, ricerca realizzata da Censuswide su 6.002 persone tra i 18 e i 45 anni in sei Paesi. Nel campione italiano, composto da 1.000 intervistati, il 71% dichiara di avere utilizzato l’AI in relazione alla propria vita intima. Il 27% l’ha impiegata per esplorare fantasie e scenari, il 22% per aumentare la fiducia in sé prima di un incontro, il 21% per comprendere meglio desideri e preferenze e il 17% per “entrare nel mood” prima di un rapporto reale.

Il dato incuriosisce soprattutto perché sposta l’AI fuori dallo stereotipo del “sesso con la macchina”. In molti casi sembra diventare piuttosto uno spazio di preparazione psicologica, un luogo dove formulare pensieri o interrogarsi sul proprio desiderio. Ma è davvero possibile trasformarla in una sorta di nuovo preliminare?

Il desiderio nasce (anche) prima dell’incontro

L’anticipazione mentale ha da sempre un ruolo importante nella sessualità. Fantasie, aspettativa, immaginazione e desiderio possono cominciare molto prima del contatto fisico. Diverso, però, è usare uno strumento digitale per cercare di controllare ciò che proviamo.

A spiegarlo bene è Valentina Cosmi, psicoterapeuta e sessuologa SISP e consulente LELO, che ci invita a distinguere l’anticipazione erotica dalla necessità di pianificare ogni emozione.

Che ruolo ha l’anticipazione mentale nella costruzione del desiderio?

Il desiderio sessuale è la fase della risposta sessuale umana più semplice e complessa al tempo stesso. Apparentemente banale e scontata è anche quella fase che, più di ogni altra, non ha un corrispettivo fisico oggettivamente rilevabile. Il desiderio, per definizione, può scaturire e nasce dall’assenza di qualcosa; quindi, potremmo dire che necessita in tal senso di una anticipazione mentale: in altre parole se “qualcosa mi manca”, questo attiva una cosiddetta “voglia” crescente di quella cosa e/o persona che, di conseguenza, spinge alla sua ricerca e alla sua realizzazione. Se anticipazione mentale però significa “pianificazione”, ricerca di risposte per eliminare l’ansia o l’agitazione del prima appuntamento allora il discorso è diverso. Non parliamo in questi casi di un elemento che contribuisce a costruire il desiderio. Quanto invece di qualcosa che tende a tenere sotto controllo e a gestire emozioni e sensazioni che non sono eliminabili o evitabili.

L’AI può davvero “metterci nel mood”?

Il punto è delicato. Se da una parte una chat può offrire informazioni o aiutare a mettere ordine nei pensieri, dall’altra rischia di diventare un modo per cercare all’esterno una risposta a domande che riguardano profondamente il nostro mondo interno.

Usare l’AI per “entrare nel mood” può aumentare l’eccitazione?

Potremmo dire che l’AI può avere il ruolo di “rispondere” a dubbi e a mancanza di informazioni che in passato era difficile sciogliere o a cui era difficile trovare risposte. Affidarsi all’AI per aumentare la propria eccitazione o capire quali siano i propri desideri mi sembra un discorso molto diverso. La consapevolezza di se stessi è un tema importante e delicato; attualmente delegare questo aspetto all’AI può essere potenzialmente rischioso e fuorviante, ancora di più se lo pensiamo per “entrare nel mood” prima di un incontro. Mi trovo molto in sintonia con quanto riportato da Tracey Follows in merito al concetto di benessere intimo come aspetto legato alla possibilità di sentirsi liberi, senza una eccessiva “mediazione” che potrebbe allontanare l’individuo dall’essere autenticamente se stesso.

In coppia può diventare uno stimolo

Bisogna dire che il report fotografa anche una certa cautela: il 54% degli italiani intervistati teme l’accuratezza delle risposte offerte dall’AI e soltanto il 20% la considera senza riserve “utile”. Il confine, quindi, sembra stare nell’uso che ne facciamo.

In che modo l’AI può rivelarsi uno strumento utile anche nella vita di coppia? Quando il digitale rischia invece di diventare più gratificante del rapporto reale?

Riprendendo quanto viene espresso nel Futurist Report 2026 di LELO, credo che la parola “consapevolezza” sia un termine chiave. Consapevolezza non solo di chi siamo e di come funzioniamo, ma anche di cosa speriamo o pensiamo di trovare nelle risposte fornite dall’AI. Qualcosa o qualcuno esterno a noi stessi può fornirci risposte su noi stessi che noi non abbiamo? Personalmente credo di no. Lo penso anche quando lavoro con i miei pazienti: non fornisco loro risposte, né consigli o indicazioni. Di fatto non ne ho. Mi pongo invece accanto a loro, accogliendo le loro angosce, i loro tormenti ma anche i loro spunti, le loro intuizioni e idee per trovare, insieme, percorsi e strade nuove, che non conoscevano o non pensavano di desiderare. Questa credo sia anche la chiave per una vita di coppia soddisfacente, soprattutto dal punto di vista sessuo-affettivo. In tal senso, se la domanda è se possiamo utilizzare l’AI per migliorare la sessualità di coppia. La risposta è: certamente si, se lo facciamo con consapevolezza, allo stesso modo in cui possiamo utilizzare un sex toy o un romanzo erotico. Non, quindi, come ausili che si sostituiscono a noi, alle nostre coscienze, alla nostra creatività, ai nostri sentimenti e alla capacità di esprimerci, ma come qualcosa in grado di stimolare esperienze, espressioni, desideri condivisi, in un clima comunicativo e giocoso. Le emozioni restano un territorio che, a mio avviso, attiene all’umano.

Forse, allora, il vero “preliminare digitale” può funzionare come uno stimolo, una domanda, una possibilità da portare poi nel mondo reale. Dopotutto il passaggio decisivo resta quello più antico di tutti, ovvero riuscire a parlare con l’altra persona e tollerare quella quota di imprevedibilità che rende l’intimità profondamente umana.