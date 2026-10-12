Ascolti tv dell’11 ottobre, Sul cammino di Francesco sfida Racconto di una notte. Ma Fazio svetta

La prima serata di ieri, domenica 11 ottobre 2026, ha proposto l’ennesima sfida per la conquista dell’Auditel. La programmazione televisiva ha visto contrapposti l’approfondimento spirituale e biografico su Rai 1 con Sul cammino di Francesco – La vita di Biagio Conte e la fiction drammatica di Canale 5 con Racconto di una notte. A completare l’offerta serale ritroviamo il giornalismo d’inchiesta di Presa Diretta su Rai 3, i dibattiti politici di Fuori dal coro su Rete 4, l’approfondimento e l’inchiesta de Le Iene presentano Inside su Italia 1 con uno speciale sull’obesità e il consueto appuntamento con Fabio Fazio e le sue grandi interviste in Che tempo che fa sul Nove, appena tornato con la nuova stagione.
L’attenzione resta altissima anche per l’accesissimo scontro in access prime time: la fascia di prima serata vede sfidarsi da vicino il game show Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino su Rai 1 e La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti su Canale 5, da settimane protagonisti di un testa a testa all’ultimo punto di share. Ma chi ha vinto la sfida? Ecco tutti i risultati.
Prima serata, ascolti tv dell’11 ottobre
La serata televisiva ha visto trionfare la prima rete Rai: l’approfondimento dedicato alla figura di Biagio Conte con Sul cammino di Francesco – La vita di Biagio Conte ha conquistato la vetta degli ascolti registrando 2.562.000 spettatori pari al 17.7% di share. Mediaset ha risposto su Canale5 proponendo Racconto di una Notte, che si è aggiudicato 1.734.000 spettatori con uno share del 13.1%. Ottimo riscontro su Italia1 per l’approfondimento di Le Iene presentano: Inside, che incolla davanti al video 1.260.000 spettatori con l’11.4%.
Sulle altre Reti generali e del digitale terrestre, la sfida è proseguita con un’offerta variegata. Il Nove ha proposto la sua serata-evento: dopo l’anteprima Che Tempo Che Farà (674.000 – 4.1%) e il segmento di presentazione (1.160.000 – 6.4%), l’appuntamento con Che Tempo Che Fa ha radunato 1.400.000 spettatori con l’8.6% nella prima parte e 981.000 spettatori (7.4%) nella seconda parte. Su Rai3, la serata d’inchiesta è partita con Presadiretta Open (659.000 – 3.7%) e la relativa presentazione (657.000 – 3.5%), per poi proseguire con il blocco principale di Presadiretta che ha segnato 748.000 spettatori pari al 4.5%, concludendo infine con Presadiretta Più a 528.000 e il 3.8%.
Per quanto riguarda i talk e la fiction, su Rete4 l’appuntamento con Fuori dal Coro ha totalizzato 664.000 spettatori (5.7%), mentre la serie seriale di Rai2 The Rookie ha intrattenuto 652.000 spettatori (3.7%). Infine, chiudono il quadro della serata la proposta cinematografica di La7 con Il club delle prime mogli, che ha raggiunto 298.000 spettatori e il 2.1%, e l’intrattenimento di Tv8 con Italia’s Got Talent, che ha ottenuto 265.000 spettatori con il 2%.
Access Prime Time, dati dell’11 ottobre
Nella fascia d’ascolto precedente, Rai1 s’impone d’un soffio grazie a Affari Tuoi, che si spinge fino a 4.357.000 spettatori per uno share pari al 23.9%. Subito dietro si posiziona la programmazione di Canale5, che dopo l’anteprima Gira La Ruota della Fortuna (3.629.000 – 20%), trova nell’appuntamento principale con La Ruota della Fortuna un formidabile seguito di 4.292.000 spettatori pari al 23.6%.
Sulle altre Reti si registra una vivace competizione: La7 si avvicina al traguardo del milione con l’approfondimento di In Onda, che interessa 997.000 spettatori (5.5%), mentre su Italia1 le indagini d’azione di N.C.I.S. – Unità Anticrimine radunano 869.000 spettatori (4.8%). Nel comparto dell’informazione di Rete4, la trasmissione Realpolitik raggiunge 741.000 spettatori e il 4.1% nella prima parte, per poi attestarsi su 551.000 spettatori e il 3% nella seconda parte. Chiude il quadro la proposta culinaria di Tv8, dove la sfida di 4 Ristoranti arriva a coinvolgere 405.000 spettatori ottenendo il 2.2% di share.
Ascolti tv Preserale, dati dell’11 ottobre
Nella fascia preserale, la sfida tra le ammiraglie vede il netto predominio di Rai1: l’anteprima Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 2.638.000 spettatori pari al 20%, prima di cedere il testimone all’appuntamento principale con Reazione a Catena, capace che coinvolge 3.756.000 spettatori pari al 23.8%. Su Canale5, la concorrenza risponde con l’avvio di Caduta Libera – Inizia la Sfida che intrattiene 1.622.000 spettatori (13.5%), mentre il blocco successivo di Caduta Libera conquista 2.074.000 spettatori (14.1%).
Per quanto riguarda l’offerta informativa e di approfondimento, su Rai3 le edizioni locali del TGR tengono informati 2.345.000 spettatori (14.7%), seguite dall’immancabile appuntamento con Blob che segna 815.000 spettatori (4.7%). Su Rai2, dopo il passaggio di TG2 Dossier (152.000 – 1.3%), la serie poliziesca Blue Bloods totalizza 457.000 spettatori con il 3.2% nel primo episodio e sale a 682.000 spettatori con il 4% nel secondo episodio.
Completano il palinsesto le diverse proposte tematiche delle altre reti: la soap di Rete4 La Promessa interessa 831.000 spettatori (4.9%), mentre su Italia1 il magazine Studio Aperto Mag sigla 589.000 spettatori (4.4%) e la successiva puntata di C.S.I. – Scena del Crimine è seguita da 482.000 spettatori (3%). Infine, per i canali nativi digitali, la puntata di Little Big Italy sul Nove è la scelta di 363.000 spettatori pari al 3.1%, superando l’appuntamento sportivo su Tv8 con la Superbike, che raggiunge 272.000 spettatori e l’1.7%.