Ascolti tv dell’11 ottobre, Sul cammino di Francesco sfida Racconto di una notte. Ma Fazio svetta

Ancora un testa a testa senza esclusione di colpi per Canale5 e Rai1, che schierano il meglio della domenica sera. Chi ha vinto la sfida

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IPA Fabio Fazio

La prima serata di ieri, domenica 11 ottobre 2026, ha proposto l’ennesima sfida per la conquista dell’Auditel. La programmazione televisiva ha visto contrapposti l’approfondimento spirituale e biografico su Rai 1 con Sul cammino di Francesco – La vita di Biagio Conte e la fiction drammatica di Canale 5 con Racconto di una notte. A completare l’offerta serale ritroviamo il giornalismo d’inchiesta di Presa Diretta su Rai 3, i dibattiti politici di Fuori dal coro su Rete 4, l’approfondimento e l’inchiesta de Le Iene presentano Inside su Italia 1 con uno speciale sull’obesità e il consueto appuntamento con Fabio Fazio e le sue grandi interviste in Che tempo che fa sul Nove, appena tornato con la nuova stagione.

L’attenzione resta altissima anche per l’accesissimo scontro in access prime time: la fascia di prima serata vede sfidarsi da vicino il game show Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino su Rai 1 e La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti su Canale 5, da settimane protagonisti di un testa a testa all’ultimo punto di share. Ma chi ha vinto la sfida? Ecco tutti i risultati.

Prima serata, ascolti tv dell’11 ottobre

La serata televisiva ha visto trionfare la prima rete Rai: l’approfondimento dedicato alla figura di Biagio Conte con Sul cammino di Francesco – La vita di Biagio Conte ha conquistato la vetta degli ascolti registrando 2.562.000 spettatori pari al 17.7% di share. Mediaset ha risposto su Canale5 proponendo Racconto di una Notte, che si è aggiudicato 1.734.000 spettatori con uno share del 13.1%. Ottimo riscontro su Italia1 per l’approfondimento di Le Iene presentano: Inside, che incolla davanti al video 1.260.000 spettatori con l’11.4%.

Sulle altre Reti generali e del digitale terrestre, la sfida è proseguita con un’offerta variegata. Il Nove ha proposto la sua serata-evento: dopo l’anteprima Che Tempo Che Farà (674.000 – 4.1%) e il segmento di presentazione (1.160.000 – 6.4%), l’appuntamento con Che Tempo Che Fa ha radunato 1.400.000 spettatori con l’8.6% nella prima parte e 981.000 spettatori (7.4%) nella seconda parte. Su Rai3, la serata d’inchiesta è partita con Presadiretta Open (659.000 – 3.7%) e la relativa presentazione (657.000 – 3.5%), per poi proseguire con il blocco principale di Presadiretta che ha segnato 748.000 spettatori pari al 4.5%, concludendo infine con Presadiretta Più a 528.000 e il 3.8%.

Per quanto riguarda i talk e la fiction, su Rete4 l’appuntamento con Fuori dal Coro ha totalizzato 664.000 spettatori (5.7%), mentre la serie seriale di Rai2 The Rookie ha intrattenuto 652.000 spettatori (3.7%). Infine, chiudono il quadro della serata la proposta cinematografica di La7 con Il club delle prime mogli, che ha raggiunto 298.000 spettatori e il 2.1%, e l’intrattenimento di Tv8 con Italia’s Got Talent, che ha ottenuto 265.000 spettatori con il 2%.

Access Prime Time, dati dell’11 ottobre

Nella fascia d’ascolto precedente, Rai1 s’impone d’un soffio grazie a Affari Tuoi, che si spinge fino a 4.357.000 spettatori per uno share pari al 23.9%. Subito dietro si posiziona la programmazione di Canale5, che dopo l’anteprima Gira La Ruota della Fortuna (3.629.000 – 20%), trova nell’appuntamento principale con La Ruota della Fortuna un formidabile seguito di 4.292.000 spettatori pari al 23.6%.

Sulle altre Reti si registra una vivace competizione: La7 si avvicina al traguardo del milione con l’approfondimento di In Onda, che interessa 997.000 spettatori (5.5%), mentre su Italia1 le indagini d’azione di N.C.I.S. – Unità Anticrimine radunano 869.000 spettatori (4.8%). Nel comparto dell’informazione di Rete4, la trasmissione Realpolitik raggiunge 741.000 spettatori e il 4.1% nella prima parte, per poi attestarsi su 551.000 spettatori e il 3% nella seconda parte. Chiude il quadro la proposta culinaria di Tv8, dove la sfida di 4 Ristoranti arriva a coinvolgere 405.000 spettatori ottenendo il 2.2% di share.

Ascolti tv Preserale, dati dell’11 ottobre

Nella fascia preserale, la sfida tra le ammiraglie vede il netto predominio di Rai1: l’anteprima Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 2.638.000 spettatori pari al 20%, prima di cedere il testimone all’appuntamento principale con Reazione a Catena, capace che coinvolge 3.756.000 spettatori pari al 23.8%. Su Canale5, la concorrenza risponde con l’avvio di Caduta Libera – Inizia la Sfida che intrattiene 1.622.000 spettatori (13.5%), mentre il blocco successivo di Caduta Libera conquista 2.074.000 spettatori (14.1%).

Per quanto riguarda l’offerta informativa e di approfondimento, su Rai3 le edizioni locali del TGR tengono informati 2.345.000 spettatori (14.7%), seguite dall’immancabile appuntamento con Blob che segna 815.000 spettatori (4.7%). Su Rai2, dopo il passaggio di TG2 Dossier (152.000 – 1.3%), la serie poliziesca Blue Bloods totalizza 457.000 spettatori con il 3.2% nel primo episodio e sale a 682.000 spettatori con il 4% nel secondo episodio.

Completano il palinsesto le diverse proposte tematiche delle altre reti: la soap di Rete4 La Promessa interessa 831.000 spettatori (4.9%), mentre su Italia1 il magazine Studio Aperto Mag sigla 589.000 spettatori (4.4%) e la successiva puntata di C.S.I. – Scena del Crimine è seguita da 482.000 spettatori (3%). Infine, per i canali nativi digitali, la puntata di Little Big Italy sul Nove è la scelta di 363.000 spettatori pari al 3.1%, superando l’appuntamento sportivo su Tv8 con la Superbike, che raggiunge 272.000 spettatori e l’1.7%.