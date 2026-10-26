Ascolti tv del 25 ottobre, Fazio contro Libera e Racconto di una notte

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IPA Fabio Fazio a "Che tempo che fa"

La domenica sera in tv ha accompagnato il pubblico ancora una volta con una nuova sfida tra fiction, calcio e intrattenimento. Su Rai 1 è tornata Libera – Il caso Elena Palma, con Lunetta Savino, mentre Canale 5 ha puntato su Racconto di una notte, la serie turca che continua a tenere banco nel palinsesto.

Su Italia 1, invece, gli occhi puntati sul grande calcio con Barcellona-Real Madrid, il Clásico che ha portato in tv una delle rivalità più sentite del calcio spagnolo.

Sul Nove è tornato anche Fabio Fazio con Che tempo che fa e lo spazio dedicato a interviste, attualità e ospiti del mondo dello spettacolo e della cultura. Per lui, in questa domenica, una grande ospite: Charlotte Casiraghi.

Nell’access prime time, invece, è proseguita la sfida tra Gerry Scotti e Stefano De Martino, rispettivamente al timone di La Ruota della Fortuna su Canale 5 e Affari Tuoi su Rai 1. Ma chi ha conquistato il pubblico nella serata di domenica 25 ottobre?

Ascolti tv del 25 ottobre: i dati della Prima Serata

I dati degli ascolti di domenica 25 ottobre premiano Libera – Il caso Elena Palma. Su Rai 1, la fiction con Lunetta Savino conquista 2.626.000 spettatori e il 16,9% di share, superando Racconto di una notte, che su Canale 5 raccoglie 1.813.000 spettatori con l’11,7%. A ritagliarsi uno spazio nella serata è anche il grande calcio: su Italia 1, il Clásico tra Barcellona e Real Madrid tiene davanti al video 1.954.000 spettatori, pari al 10,6% di share.

Su Rai 2, The Rookie intrattiene 580.000 spettatori con il 3%. Rai 3 propone invece una serata dedicata all’approfondimento: Presadiretta Open registra 594.000 spettatori e il 3,1%, mentre la presentazione raggiunge 542.000 spettatori con il 2,7%. Il programma sale poi a 715.000 spettatori e il 3,9%, mentre Presadiretta Più chiude con 479.000 spettatori e il 3,2%.

Su Rete 4, Fuori dal Coro totalizza 719.000 spettatori con il 6% di share, mentre su La7 La Rabbia e l’Odio raggiunge 341.000 spettatori e il 2%. Su Tv8, la Formula 1 raccoglie 1.228.000 spettatori con il 10,3%, mentre sul Nove è protagonista Fabio Fazio con Che tempo che fa.

Dopo Che Tempo Che Farà, seguito da 648.000 spettatori con il 3,7%, e l’anteprima, che registra 1.218.000 spettatori e il 6,3%, il programma conquista 1.351.000 spettatori con il 7,7%. La serata prosegue con Che Fuori Tempo Che Fa, che raggiunge 992.000 spettatori e il 7,4% di share.

I dati dell’Access Prime Time

Nell’access prime time prosegue il testa a testa tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. Su Rai 1, Affari Tuoi conquista 4.126.000 spettatori con il 20,9% di share, mentre su Canale 5 La Ruota della Fortuna arriva a 4.088.000 spettatori e il 20,6%, dopo i 3.461.000 spettatori e il 18,5% registrati da Gira La Ruota della Fortuna. Una sfida ravvicinata, con pochi decimali a separare i due programmi.

Su Rete 4, Realpolitik raggiunge 846.000 spettatori con il 4,5% nella prima parte e 658.000 spettatori con il 3,3% nella seconda. Su La7, infine, In Onda interessa 905.000 spettatori, pari al 4,7% di share.

Ascolti tv del 25 ottobre: il Preserale

Nel preserale è L’Eredità a conquistare il pubblico su Rai 1. Il quiz raggiunge 4.013.000 spettatori con il 23,4% di share, dopo i 2.998.000 spettatori e il 20,2% registrati da L’Eredità – La Sfida dei 7. Su Canale 5, Caduta Libera raccoglie 2.280.000 spettatori con il 14,1%, mentre Inizia la Sfida intrattiene 1.976.000 spettatori con il 14,2%.

Su Rai 2, dopo TG2 Dossier, che registra 353.000 spettatori con il 2,7%, spazio a Blue Bloods: il primo episodio totalizza 537.000 spettatori e il 3,4%, mentre il secondo sale a 769.000 spettatori con il 4,2%. Su Italia 1, Studio Aperto Mag raggiunge 572.000 spettatori con il 3,8%, seguito da C.S.I. – Scena del Crimine, che raccoglie 541.000 spettatori e il 3,1%.

Su Rai 3, le edizioni dei TGR informano 2.317.000 spettatori, pari al 13,4% di share, mentre Blob segna 714.000 spettatori con il 3,8%. Su Rete 4, La Promessa interessa 940.000 spettatori con il 5,2%. Chiudono il preserale 4 Ristoranti su Tv8, con 332.000 spettatori e il 2,6%, e Little Big Italy sul Nove, che conquista 438.000 spettatori con il 3,2% di share.