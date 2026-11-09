Ascolti TV dell’8 novembre, Lunetta Savino chiude in bellezza con Libera, De Martino non teme Scotti

Lunetta Savino chiude in bellezza con l'episodio finale di Libera e non teme rivali nella sfida degli ascolti. Intanto Scotti e De Martino se la giocano

Giornalista ed evocatrice di parole: appassionata di lifestyle, tv e attualità. Inguaribile curiosa, osserva il mondo. Spesso sorseggiando un calice di vino.

IPA Lunetta Savino

La sfida degli ascolti TV di domenica 8 novembre vede Lunetta Savino trionfare nella prima serata di Rai 1, con l’attesissimo finale di Libera. Resta indietro la soap turca Racconto di una notte su Canale 5 mentre nell’Access Prime Time Stefano De Martino se la gioca con Gerry Scotti. E Report riparte con la nuova conduzione, sfidando Fabio Fazio.

Affari Tuoi continua la sua scalata e trova una straordinaria alleata in Lunetta Savino che, con il finale di stagione di Libera – Il caso Elena Palma, incorona la rete ammiraglia regina della prima serata. Su Canale 5 Gerry Scotti tenta di fare fronte comune schierando La Ruota della Fortuna, passando poi il testimone alle vicende tormentate della serie turca Racconto di una notte, che fatica però a reggere l’urto della concorrenza.

La serata prosegue con l’approfondimento. Rai 3 inaugura la nuova era di Report guidata da Daniele Piervincenzi e Claudia Di Pasquale, mentre sul Nove Fabio Fazio risponde calando il jolly Valentino Rossi a Che Tempo Che Fa. A completare l’offerta, i motori del Gran Premio di Formula 1 su Tv8 e la grande sfida di calcio spagnolo su Italia 1.

La Prima Serata è tutta di Lunetta Savino

Libera – Il Caso Elena Palma è seguito da 2.662.000 spettatori pari al 17.1% di share, mentre su Canale 5 Racconto di una Notte viene visto da 1.706.000 spettatori, con uno share dell’11.4%.

Su Rai2 va in onda The Rookie che intrattiene 525.000 spettatori (2.8%) e sfida su Italia 1 la partita de LaLiga Atletico Madrid-Barcellona, che viene vista da 1.002.000 spettatori (5.5%). Su Rai 3 dopo Report Play (970.000, 5.1%) e la presentazione (1.272.000, 6.5%), Report è seguito da 1.182.000 spettatori pari al 6.6% di share.

Su Rete 4, dopo la presentazione (361.000, 1.9%), Fuori dal Coro totalizza 822.000 spettatori (6.8%), su La7 The Gift raggiunge 319.000 spettatori (2.1%), mentre su Tv8 il Gran Premio di Formula 1 è visto da 1.146.000 spettatori (6.6%). Infine, sul Nove dopo Che Tempo Che Farà (627.000, 3.4%) e la presentazione (1.289.000, 6.6%), Che Tempo Che Fa raduna 1.849.000 spettatori con il 10.6% di share.

De Martino vince la sfida dell’Access Prime Time

Affari Tuoi vince la sfida dell’Access Prime Time con 4.561.000 spettatori e il 23.3% di share, a fronte dei risultati di Canale 5: dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.409.000, 17.9%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.180.000 spettatori pari al 21.4% di share.

Su Italia 1 torna N.C.I.S. – Unità Anticrimine, visto da 699.000 spettatori (3.7%), su Rete 4 va in onda Realpolitik (735.000, 3.8% nella prima parte, 460.000, 2.3% nella seconda) e su La7 In Onda interessa 986.000 spettatori (5.1%) nella prima parte e 677.000 spettatori (3.5%) nella seconda parte.

Il Preserale porta la firma di Marco Liorni

L’Eredità – La Sfida dei 7 è visto da 2.906.000 spettatori pari al 19.1% di share, mentre L’Eredità viene seguito da 3.870.000 spettatori pari al 22.1% di share. Va peggio per Canale 5, dove Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.757.000 spettatori (12%), mentre Caduta Libera è visto da 2.119.000 spettatori (12.7%).

Dopo TG2 Dossier (261.000, 1.9%), Blue Bloods su Rai 2 totalizza 524.000 spettatori con il 3.2% nel primo episodio e 734.000 spettatori con il 3.9% nel secondo. Su Italia1 va in onda Studio Aperto Mag con 550.000 spettatori (3.6%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è seguito da 441.000 spettatori (2.6%).

Su Rai 3 le news dei TGR informano 2.274.000 spettatori (12.7%), a seguire Blob è visto da 789.000 spettatori (4.1%) e su Rete 4 La Promessa interessa 894.000 spettatori (4.8%). Infine, su Tv8 va in onda Kampione per 353.000 spettatori (2.1%), mentre sul Nove Little Big Italy è seguito da 471.000 spettatori (3.3%).