Ascolti TV dell’8 novembre, Lunetta Savino chiude in bellezza con Libera, De Martino non teme Scotti

Lunetta Savino chiude in bellezza con l'episodio finale di Libera e non teme rivali nella sfida degli ascolti. Intanto Scotti e De Martino se la giocano

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Nicoletta Fersini

Giornalista, Content Editor, SEO Copywriter

Giornalista ed evocatrice di parole: appassionata di lifestyle, tv e attualità. Inguaribile curiosa, osserva il mondo. Spesso sorseggiando un calice di vino.

Aggiornato: 3 min di lettura

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Ascolti TV dell’8 novembre, Lunetta Savino chiude in bellezza con Libera, De Martino non teme Scotti
IPA
Lunetta Savino
Quanti spettatori ha fatto Libera? Chi conduce la nuova stagione di Report? Quando corre il Gran Premio di Formula 1?

La sfida degli ascolti TV di domenica 8 novembre vede Lunetta Savino trionfare nella prima serata di Rai 1, con l’attesissimo finale di Libera. Resta indietro la soap turca Racconto di una notte su Canale 5 mentre nell’Access Prime Time Stefano De Martino se la gioca con Gerry Scotti. E Report riparte con la nuova conduzione, sfidando Fabio Fazio.

Affari Tuoi continua la sua scalata e trova una straordinaria alleata in Lunetta Savino che, con il finale di stagione di Libera – Il caso Elena Palma, incorona la rete ammiraglia regina della prima serata. Su Canale 5 Gerry Scotti tenta di fare fronte comune schierando La Ruota della Fortuna, passando poi il testimone alle vicende tormentate della serie turca Racconto di una notte, che fatica però a reggere l’urto della concorrenza.

La serata prosegue con l’approfondimento. Rai 3 inaugura la nuova era di Report guidata da Daniele Piervincenzi e Claudia Di Pasquale, mentre sul Nove Fabio Fazio risponde calando il jolly Valentino Rossi a Che Tempo Che Fa. A completare l’offerta, i motori del Gran Premio di Formula 1 su Tv8 e la grande sfida di calcio spagnolo su Italia 1.

La Prima Serata è tutta di Lunetta Savino

Ascolti tv 8 novembre 2026

Libera – Il Caso Elena Palma è seguito da 2.662.000 spettatori pari al 17.1% di share, mentre su Canale 5 Racconto di una Notte viene visto da 1.706.000 spettatori, con uno share dell’11.4%.

Su Rai2 va in onda The Rookie che intrattiene 525.000 spettatori (2.8%) e sfida su Italia 1 la partita de LaLiga Atletico Madrid-Barcellona, che viene vista da 1.002.000 spettatori (5.5%). Su Rai 3 dopo Report Play (970.000, 5.1%) e la presentazione (1.272.000, 6.5%), Report è seguito da 1.182.000 spettatori pari al 6.6% di share.

Su Rete 4, dopo la presentazione (361.000, 1.9%), Fuori dal Coro totalizza 822.000 spettatori (6.8%), su La7 The Gift raggiunge 319.000 spettatori (2.1%), mentre su Tv8 il Gran Premio di Formula 1 è visto da 1.146.000 spettatori (6.6%). Infine, sul Nove dopo Che Tempo Che Farà (627.000, 3.4%) e la presentazione (1.289.000, 6.6%), Che Tempo Che Fa raduna 1.849.000 spettatori con il 10.6% di share.

De Martino vince la sfida dell’Access Prime Time

Affari Tuoi vince la sfida dell’Access Prime Time con 4.561.000 spettatori e il 23.3% di share, a fronte dei risultati di Canale 5: dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.409.000, 17.9%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.180.000 spettatori pari al 21.4% di share.

Su Italia 1 torna N.C.I.S. – Unità Anticrimine, visto da 699.000 spettatori (3.7%), su Rete 4 va in onda Realpolitik (735.000, 3.8% nella prima parte, 460.000, 2.3% nella seconda) e su La7 In Onda interessa 986.000 spettatori (5.1%) nella prima parte e 677.000 spettatori (3.5%) nella seconda parte.

Il Preserale porta la firma di Marco Liorni

L’Eredità – La Sfida dei 7 è visto da 2.906.000 spettatori pari al 19.1% di share, mentre L’Eredità viene seguito da 3.870.000 spettatori pari al 22.1% di share. Va peggio per Canale 5,  dove Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.757.000 spettatori (12%), mentre Caduta Libera è visto da 2.119.000 spettatori (12.7%).

Dopo TG2 Dossier (261.000, 1.9%), Blue Bloods su Rai 2 totalizza 524.000 spettatori con il 3.2% nel primo episodio e 734.000 spettatori con il 3.9% nel secondo. Su Italia1 va in onda Studio Aperto Mag con 550.000 spettatori (3.6%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è seguito da 441.000 spettatori (2.6%).

Su Rai 3 le news dei TGR informano 2.274.000 spettatori (12.7%), a seguire Blob è visto da 789.000 spettatori (4.1%) e su Rete 4 La Promessa interessa 894.000 spettatori (4.8%). Infine, su Tv8 va in onda Kampione per 353.000 spettatori (2.1%), mentre sul Nove Little Big Italy è seguito da 471.000 spettatori (3.3%).

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