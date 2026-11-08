“Tutte le donne mi chiedono lui”, Gerry Scotti e il “mistero” di Flavio a La Ruota della Fortuna

IPA Gerry Scotti

Come da palinsesto, anche l’8 novembre è andata in onda La Ruota della Fortuna, il fortunato programma di Canale5 condotto da Gerry Scotti con Samira Lui. Puntata domenicale d’ordinanza, in cui si sono sfidati il Campione Marco, Roberta e Michele. Chi è riuscito ad accedere alla Ruota finale? E soprattutto: perché tanto mistero intorno a Flavio, il driver de La Ruota?

Gerry Scotti parla del “misterioso” Flavio

Ogni game show si regge su determinati elementi e ingredienti che non possono mancare: si ripetono nel tempo, a volte vengono cambiati. La Ruota della Fortuna è tra i game show più amati di sempre, e da quando Gerry Scotti è tornato in onda ogni giorno insieme a Samira Lui dallo studio di Canale5, nel corso del tempo si è scatenata una certa curiosità su una persona in particolare.

Di chi stiamo parlando? Di Flavio Comparoni, il driver de La Ruota della Fortuna: non è la prima volta che Scotti parla di lui in modo misterioso. Dopo che ha mostrato ai concorrenti l’auto in studio, ha lasciato la guida a Flavio: “Lo sai che tutte le donne mi chiedono di ‘sto Flavio?”, ha detto Scotti a Samira: “Lasciamolo un po’ misterioso“. E poi si è rivolto ai concorrenti: “Non guardate Flavio, guardate la macchina: è il vostro regalo, cercate di vincerlo”.

A giocare nella puntata dell’8 novembre de La Ruota della Fortuna sono stati il Campione Marco, che ha già vinto 50mila euro (oltre alla spesa per un anno), Roberta, specializzanda in psichiatria, e Michele. Oltre a Flavio, in ogni caso, stando alle parole di Scotti, a La Ruota della Fortuna ci sarebbe un “caso grave. Sembra Hannibal Lecter, volete sapere il nome? Non ve lo dico”.

Chi ha vinto

Fedele alla sua promessa, Scotti non ha dato seguito alla curiosità svelata alla concorrente. Dopo aver presentato Samira Lui in studio, la partita è ufficialmente iniziata: prima la Locanda di Samira, con i chiles en nogada, il cui tabellone è stato indovinato da Roberta, poi Il Regno degli Animali, in cui invece si è scoperto qualcosa in più sulla rana viola.

Poi Michele, che aveva pescato lo spicchio dell’auto girando la Ruota, ha fatto una “piccola gaffe”, come ha detto lui stesso: voleva comprare una vocale, ma non aveva i soldi. “Hai la macchina ma non hai i soldi, come chi ha i denti ma non ha il pane”. Le manche si sono susseguite una dopo l’altra, da Jukebox (dedicata ad Unchained melody) fino a Chiacchiere da bar, anche il Jackpot e l’Express.

Michele ha totalizzato un bel gruzzoletto, e così Roberta; meno il Campione, che si è ritrovato ad affrontare il primo Express. “Bella gara”, ha commentato Scotti prima del Triplete, quando Marco è riuscito a indovinare il tabellone, giocando il jolly. Una sfida agguerrita, ma ad avere la meglio alla fine è stato proprio il Campione: all’Ultimo Round è avvenuto un vero colpo di scena. Michele e Roberta hanno letteralmente sfiorato la vittoria, sbagliando la frase “bagni di vapore nella Roma Antica” e regalando la vittoria al Campione.