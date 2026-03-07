La Ruota della Fortuna, la “maledizione” di Gerry Scotti e il bacio a Alba Parietti

La nuova puntata de "La Ruota della Fortuna" ha ricordato a tutti la "maledizione" di Gerry Scotti sui concorrenti: cosa è successo

Web Content Creator e Internet addicted che ama la complessità del reale. La passione più grande? Sciogliere matasse con occhio critico e ironia.

IPA Gerry Scotti

Un nuovo sabato sera per gli appassionati dell’access prime time di Canale 5 vuol dire solo una cosa: una nuova puntata de La Ruota della Fortuna. Gerry Scotti, accompagnato da bellissima Samira Lui, sabato 7 marzo ha condotto una serata ricca di colpi di scena e difficoltà, che non hanno però colto impreparati i tre sfidanti, che certo non si sono lasciati intimidire dagli enigmi del programma.

Proprio a inizio puntata lo stesso conduttore ha fatto notare una strana “maledizione” che aleggia sui campioni del gioco… E che sembrerebbe scatenata da alcune suo precise parole. A sfidarsi tra cruciverba, lettere e vocali comprate il campione in carica Salvatore, da Messina, Angelique e Cecilia. Ecco cosa è successo.

La “maledizione” di Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna

Uno degli aspetti più belli del programma di Gerry Scotti è che il conduttore è notoriamente abile a conoscere i suo concorrenti: dove conducono la propria vita, professione, famiglia, nulla sfugge all’affabile volto Mediaset. A La Ruota della Fortuna certo non ci si annoia e a provare a vincere sono in tanti da tutta Italia (e non solo). Tantissime professioni e vite diverse si sono incontrate dietro al famosissima ruota e le loro storie riecheggiano ancora su Canale 5, ricordandoci partite straordinarie e ricche di suspance.

Ma nella punta di sabato 7 marzo Gerry Scotti ci ha ricordato una “maledizione” che aleggia sul programma e che riguarda proprio i campioni in carica. In questo caso davanti a lui aveva Salvatore, da Messina, campione di due puntate consecutive. Un personaggio interessante, ricco di sfumature. Insegnante, sì, ma anche arbitro di pallavolo e, abbiamo scoperto proprio in quest’ultima puntata, anche violinista. Apprendendo il dettaglio musicale sul ragazzo, Scotti non ha potuto resistere e come spesso accade ha accennato alla volontà di proporgli di suonare in studio per il pubblico, ma… A fermarlo alcuni sfortunati precedenti.

Non è infatti la prima volta che un campione de La Ruota della Fortuna è anche un abile musicista. A ricordarlo è lo stesso Gerry, ma con un’aggiunta: “Non dico più ‘Se resti campione suoni’ perché agli ultimi tre a cui l’ho detto sono stati eliminati”. La storia del programma non mente: è successo proprio così! Una sfida nella sfida per Salvatore, che sicuramente spera di rimanere campione ancora per molto.

Salvatore vince la “maledizione” de La Ruota

A sfidarsi nella puntata del 7 marzo de La Ruota della Fortuna sono stati Salvatore, il campione in carica, professore, arbitro di pallavolo e violinista, Angelique, specializzata in sessuologia, e Cecilia, studentessa di ingegneria biomedica. I tre si sono sfidati a colpi di lettere ed enigmi, senza risparmiarsi e provando a vincere, ma soprattutto a divertirsi. Non mancate risate e momenti ironici, in un clima perfetto per un sabato sera televisivo, giocando con il pubblico a casa.

Il campione in carica ha guidato la partita sin dall’inizio e nella manche finale a testa a testa si sono travati Salvatore, con 9700 euro, e Angelique, con 8200 euro. Il tentativo della donna non basta e Salvatore rompe a sorpresa la “maledizione” del gioco, conquistando ancora una volta la vittoria della serata.

Il bacio per Alba Parietti

Dunque Salvatore si è trovato ancora una volta, la terza, nella fase finale del gioco di Gerry Scotti. Contro ogni possibile “maledizione”, il campione ha dimostrato ancora una volta la sua stoffa. Non solo. Per nulla intimidito davanti alle tre buste ha dato tre risposte esatte, guadagnandosi la possibilità di poter “scegliere” di portarsi a casa il valore contenuto in una delle tre confezioni. Alla fine si è aggiudicato 20ooo euro, che, uniti al montepremi della serata e alle vittorie precedente gli ha assicurato una vincita di oltre 62mila euro.

Il tema delle tre buste finali della puntata era “alba” e in uno dei tre enigmi presentati dal programma era proprio Alba Parietti, che Gerry Scotti non ha mancato di salutare con calore.