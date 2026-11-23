Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Serena Rossi

Nuova sfida degli ascolti tv di domenica 22 novembre, con Rai e Mediaset pronte a contendersi il pubblico della prima serata. Su Rai1 Serena Rossi è stata protagonista di La famiglia Panini – L’avventura delle figurine, la nuova miniserie dedicata alla storia della famiglia che ha dato vita alle celebri figurine dei calciatori. Su Canale5 invece spazio alla serie turca Racconto di una notte, tra segreti, intrighi e colpi di scena.

Su Rai2 sono andati in onda nuovi episodi di The Rookie, mentre Rai3 ha puntato sulle inchieste di Report. Su Rete4 Mario Giordano è tornato con Fuori dal coro, mentre Italia1 ha proposto Le Iene presentano: La Cura, uno speciale dedicato alla sanità e alle storie dei pazienti.

Su La7 spazio al cinema con C’era una volta a… Hollywood, il film di Quentin Tarantino con Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, mentre Tv8 ha trasmesso Il giustiziere della notte, con Bruce Willis. Sul Nove Fabio Fazio ha condotto un nuovo appuntamento di Che tempo che fa, insieme a Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Ma chi avrà vinto la gara degli ascolti del 22 novembre? Ecco tutti i dati.

Dalle 10 in poi tutti i dati degli ascolti tv del 22 novembre