Ascolti tv del 18 ottobre, Alberto Angela sfida Racconto di una notte. E Fazio torna protagonista

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Fabio Fazio

Nuova sfida degli ascolti tv nella prima serata di domenica 18 ottobre: su Rai1 Alberto Angela ha accompagnato il pubblico in un viaggio nella storia con Alberto Angela racconta Giulio Cesare, una serata speciale ambientata nella suggestiva cornice del Colosseo.

Su Canale5, invece, spazio alle emozioni della serie turca Racconto di una notte. Su Rai2 sono andati in onda nuovi episodi di The Rookie, mentre Rai3 ha puntato sull’informazione con PresaDiretta, il programma di inchiesta condotto da Riccardo Iacona.

Su Rete4 Mario Giordano è tornato con Fuori dal coro, mentre Italia1 ha proposto un nuovo appuntamento con Le Iene presentano: Inside. Su La7 spazio all’attualità con In Onda, seguito dal documentario House of Trump – La fine di Zelensky?, mentre Tv8 ha trasmesso Italia’s Got Talent. Sul Nove, infine, Fabio Fazio è tornato con Che tempo che fa, affiancato da Luciana Littizzetto.

A tenere banco anche la sfida dell’access prime time tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. Su Rai1, Affari Tuoi ha cercato di conquistare il pubblico con il gioco dei pacchi, mentre su Canale5 La Ruota della Fortuna, condotta da Scotti insieme a Samira Lui, ha puntato ancora una volta su parole, intuizione e colpi di scena. Una sfida ormai diventata uno degli appuntamenti più attesi della televisione italiana. Ma chi avrà vinto la gara degli ascolti tv?

Ascolti tv del 18 ottobre, prima serata: Fazio cresce

Nella serata di ieri, domenica 18 ottobre 2026, su Rai1 Alberto Angela racconta Giulio Cesare interessa 2.151.000 spettatori pari al 15.6% di share. Su Canale5 Racconto di una Notte conquista 1.831.000 spettatori con uno share del 14%. Su Rai2 The Rookie intrattiene 653.000 spettatori (3.7%).

Su Italia1 Le Iene presentano: Inside incolla davanti al video 1.061.000 spettatori con il 9.9%. Su Rai3, dopo Presadiretta Open (689.000 – 3.8%) e la presentazione (636.000 – 3.4%), Presadiretta segna 735.000 spettatori pari al 4.3% (Presadiretta Più a 488.000 e il 3.5%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza 762.000 spettatori (6.7%).

Su La7 House of Trump – La Fine di Zelensky? raggiunge 472.000 spettatori e il 2.9%. Su Tv8 Italia’s Got Talent ottiene 342.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove, dopo Che Tempo Che Farà (504.000 – 3%) e l’anteprima (1.280.000 – 7%), Che Tempo Che Fa raduna 1.557.000 spettatori con il 9.3% e 1.026.000 spettatori con il 7.7% nella parte chiamata Che Fuori Tempo Che Fa.

Access Prime Time, i dati del 18 ottobre

Su Rai1 TG1 – Edizione Più che Straordinaria conquista 4.826.000 spettatori (26.3%), mentre la puntata di Affari Tuoi arriva a 4.061.000 spettatori (22%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.370.000 – 18.4%), l’appuntamento con La Ruota della Fortuna raccoglie 4.352.000 spettatori pari al 23.6%.

Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 860.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 Realpolitik raggiunge 842.000 spettatori e il 4.6% nella prima parte e 721.000 spettatori e il 3.9% nella seconda parte. Su La7 In Onda interessa 1.006.000 spettatori (5.5%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 512.000 spettatori e il 2.8%.

Preserale, i dati del 18 ottobre

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 2.731.000 spettatori pari al 20.2%, mentre Reazione a Catena coinvolge 3.576.000 spettatori pari al 22.4%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.574.000 spettatori (12.6%), mentre Caduta Libera conquista 2.077.000 spettatori (14%). Su Rai2, dopo TG2 Dossier (253.000 – 2.2%), Blue Bloods totalizza 478.000 spettatori con il 3.3% nel primo episodio e 708.000 spettatori con il 4.1% nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 481.000 spettatori (3.5%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è seguito da 422.000 spettatori (2.6%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.314.000 spettatori (14.3%), aseguire Blob segna 711.000 spettatori (4%). Su Rete4 La Promessa interessa 933.000 spettatori (5.4%). Su Tv8 4 Ristoranti raggiunge 293.000 spettatori e il 2% e sul Nove Little Big Italy è la scelta di 364.000 spettatori pari al 3%.