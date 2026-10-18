Gerry Scotti e la lezione di Samira Lui sugli animali: “Finiremo in galera tutti”

Il nuovo campione è un professore di Scienze, ma a fermarlo è la potenza espressiva di un artista: quel tabellone valeva 200mila euro

IPA Gerry Scotti

La ricetta della sbrisolona è finita, ma Gerry Scotti sembra avere ancora fame. Nella puntata de La Ruota della Fortuna di domenica 18 ottobre, Samira Lui prova a raccontare le particolarità del bilby, un piccolo marsupiale australiano, e il conduttore vuole sapere come si cucina. Prima, però, ha già avvertito la collega: con quelle spiegazioni finiranno tutti in galera.

Gerry Scotti e le spiegazioni di Samira Lui sul bilby

Poco prima, alla locanda di Samira, si parlava di dolci. Lei presentava la sbrisolona, Gerry ricordava che si rompe con un pugno e si intinge nel vino, salvo lamentarsi di averne assaggiate alcune troppo morbide. Tra grappa, mandorle e battute sui dentisti, il conduttore aveva anche suggerito alla collega di aprire una catena di trattorie. Con una condizione: avrebbe dovuto esserci lei in tutte.

Quando il gioco passa al Regno degli animali, la spiegazione sul marsupio del bilby si guadagna qualche obiezione. Si parla di una specie di zainetto e Scotti comincia a protestare: “Guardi che lei mi racconta delle fandonie che poi io ci credo”. Samira Lui prova a proseguire, mentre lui ha già immaginato come andrà a finire: “Per me finiremo in galera tutti con queste sue spiegazioni”.

Poi la domanda: “Come si cucina il bilby?”. Il tempo di accorgersi che la rubrica è cambiata e Gerry Scotti si corregge: “Ah no, scusa, ero rimasto alla locanda”. Samira deve ancora spiegare a quale festa sia legato l’animale e il conduttore continua a cercare la risposta dalle parti del Natale, convinto che prima o poi si finirà a tavola.

La risposta giusta è Pasqua. Come racconta Samira, in Australia il bilby compare nei prodotti di cioccolato al posto del coniglio, per far conoscere la specie e promuoverne la protezione. Dopo tutto quel discutere, un bilby da mangiare c’è davvero: bisognava soltanto aspettare di sapere di che cosa fosse fatto.

Fabio diventa campione, ma nella busta rossa ci sono 200mila euro

Intanto la domenica cambia campione. Giovanni, tornato con i 46.400 euro vinti venerdì, lascia il posto a Fabio, insegnante di Scienze di 27 anni, nato a Napoli e trasferitosi a Genova per amore. In studio lo accompagna papà Stefano. A contendere il titolo ai due c’è Stefania, di Arezzo, che lavora come tecnico dell’animazione socioeducativa.

Fabio conquista la finale con 16.600 euro accumulati durante la gara e trova tre tabelloni dedicati alla potenza. Per un professore di Scienze sembra un buon argomento, ma le prime due risposte gli sfuggono: la potenza economica e militare e quella espressiva di un artista. Riesce a risolvere soltanto il terzo tabellone, proprio quello legato alla fisica.

Una delle risposte mancate valeva 10mila euro. L’altra, quella sull’artista, nascondeva 200mila euro. Gerry chiama in causa Vittorio Gassman, immaginando quante parole avrebbe trovato davanti a una scoperta del genere, poi si rivolge a Stefano: “Vieni papà, vieni a sorreggerlo”.