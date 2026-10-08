Ascolti tv del 7 ottobre, Carlo Conti e Gerry Scotti: scontro epocale

"Tale e Quale Show" su Rai 1 e "La Ruota dei Campioni" su Canale 5 in lotta gli ascolti tv. De Martino si accontenta

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Carlo Conti

Ancora una volta la serata televisiva del mercoledì è stata dominata da Carlo Conti che su Rai 1 ha condotto Tale e Quale Show (leggi la nostra intervista a Selma)e Gerry Scotti che su Canale 5 ha conquistato anche la prima serata con La Ruota dei Campioni.

Non si ferma la battaglia dello share tra Carlo Conti e Gerry Scotti che nella classifica degli ascolti tv si contendono il primo posto come settimana scorsa. Mentre Stefano De Martino con Affari Tuoi si deve accontentare solo dell’access prime time.

Durante la prima serata abbiamo visto su Rai 2 Patù, la passione delle idee e su Rai 3 Chi l’ha visto? dove si è parlato del caso di Alex Marangon. Italia 1 ha proposto il film Greenland e su Rete 4 è tornato l’appuntamento con È sempre Cartabianca. Su La7 Una giornata particolare era dedicata a Giacomo Leopardi.

Prima serata, ascolti tv del 7 ottobre: Carlo Conti straccia Gerry Scotti

Su Rai 1 Tale e Quale Show incolla al piccolo schermo 2.938.000 spettatori pari al 21.8% di share. Su Canale5 La Ruota dei Campioni… e delle Stelle conquista 3.971.000 spettatori con uno share del 20.5% nella prima parte e 1.990.000 spettatori con il 17.7% nella seconda parte. Su Rai2, dopo la lunga presentazione (259.000 – 1.4%), Patù – La Passione delle Idee intrattiene 155.000 spettatori pari all’1.5%. Su Italia1 Greenland incolla davanti al video 812.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 945.000 spettatori (6.4%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 533.000 spettatori (4.5%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 1.052.000 spettatori e il 6.6%. Su Tv8 4 Ristoranti ottiene 345.000 spettatori (2.5%). Sul Nove Marta e Gianluca – Io e Gianlu raduna 332.000 spettatori con il 2.1%.

Access Prime Time, dati del 7 ottobre: De Martino vola al 23%

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.628.000 spettatori (19.4%), mentre Affari Tuoi totalizza 4.536.000 spettatori (23%). Su Rai2 TG2 Post registra 442.000 spettatori (2.2%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.076.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è la scelta di 1.103.000 spettatori (5.9%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.552.000 spettatori (7.9%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.065.000 spettatori e il 5.6% nella prima parte e 872.000 spettatori e il 4.4% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.562.000 spettatori (7.9%). Su Tv8 Foodish arriva a 587.000 spettatori e il 3%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 579.000 spettatori con il 3%.

Ascolti tv Preserale, dati del 7 ottobre

Su Rai1 ha ottenuto un ascolto medio di spettatori pari al % mentre Reazione a catena ha coinvolto spettatori pari al %. Su Canale5 Avanti il primo ha intrattenuto spettatori (%) mentre Avanti un altro ha convinto spettatori (%).

Su Rai2 NCIS – Unità Anticrimine piace a spettatori (%).Su Italia1 Studio Aperto Mag interessa spettatori con il % e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie spettatori con il %. Su Rai3 le news dei TGR informano spettatori (%). A seguire Blob segna spettatori pari al % e Nuovi eroi raccoglie spettatori pari al %. Su Rete4 La promessa appassiona spettatori (%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna spettatori (%). Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato spettatori (%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da spettatori (%)

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 7 ottobre