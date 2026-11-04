Ascolti tv del 3 novembre, Carlo Conti cambia giorno e fa centro

"Tale e Quale Show" si è spostato eccezionalmente di martedì, su Canale 5 abbiamo ritrovato Zelig 30 e gli altri ascolti tv

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Carlo Conti

Rai 1 ha cambiato il palinsesto della prima serata e Carlo Conti è stato costretto a cambiare giorno. Questa settimana infatti in via del tutto eccezionale Tale e Quale Show è andato in onda su Rai 1 martedì 3 novembre, anziché di mercoledì.

Ma a livello di ascolti tv poco è cambiato per Carlo Conti e la sua squadra, da Selma ad Anna Pettinelli. Anche perché la concorrenza era facile da battere. Su Canale 5 è tornata Michelle Hunziker con best of di Zelig 30, su Rete 4 l’appuntamento è stato con Verità Nascoste e su Italia 1 è andato in onda il film L’uomo d’acciaio.

Mentre Rai 2 ha proposto Un uomo sopra la legge e Rai 3 Filorosso. Su La7 abbiamo visto DiMartedì. Nell’access prime time è continuata la guerra tra Stefano De Martino e Gerry Scotti.

Prima serata, ascolti tv del 3 novembre: Tale e Quale vince senza ostacoli

Su Rai 1 Tale e Quale Show incolla al piccolo schermo 2.653.000 spettatori pari al 18.8% di share. Su Canale5 Il Meglio di Zelig 30 conquista 1.276.000 spettatori con uno share del 10.8%. Su Rai2 Un uomo sopra la legge interessa 699.000 spettatori pari al 4%. Su Italia1 L’uomo d’acciaio incolla davanti al video 737.000 spettatori con il 4.6%. Su Rai3, dopo la lunga presentazione (384.000 – 1.9%), Filorosso segna 287.000 spettatori (2.1%). Su Rete4, dopo la presentazione (813.000 – 4%), Verità Nascoste totalizza 1.179.000 spettatori (8.3%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.600.000 spettatori e il 10.5% e 672.000 spettatori e il 9.8% nella parte chiamata DiMartedì Più. Su Tv8 X Factor ottiene 563.000 spettatori (4.3%). Sul Nove Un Natale da Cenerentola raduna 338.000 spettatori con il 2.1%.

Access Prime Time, dati del 3 novembre

Su Rai1 Affari tuoi. Su Canale5 La Ruota della Fortuna è seguita da spettatori pari al Su Rai2 TG2 Post interessa a spettatori con il %

Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da spettatori () e Un Posto al Sole appassiona spettatori (). Su Rete4 4 di Sera ha radunato spettatori con il %. Su La7 Otto e mezzo ha interessato spettatori (). Su Tv8 100% Italia raduna spettatori con il %. Sul Nove Chissà chi è ottiene spettatori ().

Ascolti tv Preserale, dati del 3 novembre

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di spettatori pari al % mentre Reazione a catena ha coinvolto spettatori pari al %. Su Canale5 Avanti il primo ha intrattenuto spettatori (%) mentre Avanti un altro ha convinto spettatori (%).

Su Rai2 NCIS – Unità Anticrimine piace a spettatori (%).Su Italia1 Studio Aperto Mag interessa spettatori con il % e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie spettatori con il %. Su Rai3 le news dei TGR informano spettatori (%). A seguire Blob segna spettatori pari al % e Nuovi eroi raccoglie spettatori pari al %. Su Rete4 La promessa appassiona spettatori (%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna spettatori (%). Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato spettatori (%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da spettatori (%)

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 3 novembre