Ascolti tv del 21 ottobre, la sfida tra Carlo Conti e Il Volo ha un solo vincitore

Su Rai 1 Carlo Conti conduce "Tale e Quale Show" e Canale 5 risponde con "Il Volo - Uno per tutti": gli ascolti tv

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Maddalena Corvaglia a Tale e Quale Show

La serata televisiva di mercoledì 21 ottobre è stata all’insegna del grande spettacolo. Su Rai 1 Carlo Conti ha condotto una nuova puntata di Tale e Quale Show che fino a questo momento è stato il campione dello share, anche grazie ai siparietti di Malgioglio con Anna Pettinelli (leggi la nostra intervista) e le doti canore di Selma (leggi la nostra intervista).

Invece su Canale 5 è andato in onda il nuovo appuntamento con Il Volo – Uno per tutti, lo show condotto da Ignazio Boschetto che ha avuto come ospite speciale Noemi.

Il resto della programmazione ha visto su Rai 2 Patù, la passione delle idee e su Rai 3 Chi l’ha visto?. Su Rete 4 è tornata Bianca Berlinguer con È sempre Cartabianca e su Italia 1 è andato in onda il film Skyscraper. La7 a Una giornata particolare si è parlato di Santa Caterina da Siena.

Prima serata, ascolti tv del 21 ottobre: Carlo Conti batte Il Volo

Su Rai 1 Tale e Quale Show incolla al piccolo schermo 2.511.000 spettatori pari al 18.4% di share. Su Canale5 Il Volo – Uno per Tutti conquista 1.857.000 spettatori con uno share del 15.6%. Su Rai2, dopo la lunga presentazione (313.000 – 1.7%), Patù – La Passione delle Idee interessa 194.000 spettatori pari all’1.7%. Su Italia1 Skyscraper incolla davanti al video 887.000 spettatori con il 5.4%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.046.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 531.000 spettatori (4.4%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 1.020.000 spettatori e il 6.4%. Su Tv8 la partita di Champions League – Bayern Monaco-Arsenal ottiene 896.000 spettatori (4.9%). Sul Nove, dopo l’anteprima (602.000 – 3.1%), Il Tavolo di Che Tempo Che Fa raduna 497.000 spettatori con il 3.4% e 235.000 spettatori con il 3% nella parte chiamata Il Tavolo di Che Tempo Che Fa… E per Finire…

Access Prime Time, dati del 21 ottobre: Gerry Scotti e De Martino quasi alla pari

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.868.000 spettatori (19.6%), mentre Affari Tuoi totalizza 4.110.000 spettatori (20.8%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.415.000 – 17.3%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.089.000 spettatori pari al 20.9%. Su Rai2 TG2 Post registra 414.000 spettatori (2.1%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 957.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è la scelta di 1.232.000 spettatori (6.2%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.488.000 spettatori (7.5%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.122.000 spettatori e il 5.7% nella prima parte e 931.000 spettatori e il 4.7% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.857.000 spettatori (9.3%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 643.000 spettatori con il 3.2%. Su RealTime Casa a Prima Vista arriva a 838.000 spettatori e il 4.2%.

Ascolti tv Preserale, dati del 21 ottobre

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 2.921.000 spettatori pari al 22.1%, mentre L’Eredità coinvolge 4.213.000 spettatori pari al 25.3%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.540.000 spettatori (13.4%), mentre Caduta Libera convince 2.220.000 spettatori (14.7%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (325.000 – 2.8%), Blue Bloods è seguito da 565.000 spettatori con il 3.8% nel primo episodio e 773.000 spettatori con il 4.2% nel secondo episodio. Su Italia1, dopo Grande Fratello Vip (452.000 – 3.5%), Studio Aperto Mag sigla 214.000 spettatori (1.5%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 488.000 spettatori (2.7%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.527.000 spettatori (14.9%). A seguire Blob segna 1.011.000 spettatori (5.4%) e Fin Che la Barca Va sigla 913.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 10 Minuti è la scelta di 1.020.000 spettatori (6.3%), mentre La Promessa intrattiene 975.000 spettatori (5.2%). Su La7 Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca raduna 354.000 spettatori pari al 2.5%. Su Tv8 Foodish conquista 342.000 spettatori (2.1%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (258.000 – 2.5%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 490.000 spettatori con il 2.7%.