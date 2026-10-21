Un posto al sole, le anticipazioni del 22 ottobre 2026: Monica in ospedale

Ufficio stampa Rai Monica, Un posto al sole

Torna l’appuntamento con Un posto al sole, la storica soap ambientata a Napoli che accompagna il pubblico dal 1996. Ecco le anticipazioni di giovedì 22 ottobre 2026.

Nella puntata precedente del 21 ottobre 2026

Nella puntata di mercoledì 21 ottobre abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Un’iniziativa di Monica ha messo Manuela di fronte alla difficile decisione di prendere posizione riguardo a ciò che è successo tra sua madre e Maurizio. Diego, intanto, ha dovuto fare i conti con la fine della sua storia con Ida. A Napoli, la soap brasiliana Saudade do Sol si appresta a celebrare i trent’anni dalla messa in onda della prima puntata e Guido non vuole perdere questa preziosa occasione: riuscirà a partecipare ai festeggiamenti?

Anticipazione della puntata del 22 ottobre 2026

Il duro scontro tra Manuela e Monica non sembra destinato a ricomporsi. Monica decide di affrontare direttamente Maurizio e va a trovarlo in ospedale, ma la sua iniziativa potrebbe rivelarsi problematica, viste le precarie condizioni di salute dell’uomo. Per Clara e Marika arriva il giorno della presentazione ufficiale del progetto Borse di vita a un referente del microcredito di libertà. Intanto, l’impatto di Guido con gli interpreti di Saudade do Sol non è stato come se lo aspettava.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 19 al 23 ottobre 2026.