Ascolti tv del 28 ottobre, Carlo Conti (e Malgioglio) contro Il Volo

Carlo Conti con "Tale e Quale Show" su Rai 1 sfida Il Volo su Canale 5. E De Martino vuole sempre il primo posto: gli ascolti tv

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Cristiano Malgioglio e Carlo Conti

Un altro mercoledì sera all’insegna del grande spettacolo in tv. Su Rai 1 è andato in onda Tale e Quale Show, mentre su Canale 5 abbiamo visto l’ultima puntata di Il Volo – Uno per tutti.

Carlo Conti è tornato in prima serata su Rai 1 con una nuova puntata di Tale e Quale Show. Selma, fresca di candidatura a Sanremo Giovani, Anna Pettinelli, Paola Perego e gli altri concorrenti si sono sfidati nelle imitazioni. Mentre Il Volo ha dato spettacolo nella splendida cornice di Palazzo Te a Mantova, su Canale 5.

Su Rai 2 abbiamo visto Patù, mentre su Rai 3 è tornato l’appuntamento con Chi l’ha visto?. Rete 4 ha ribattuto con È sempre Cartabianca e su Italia 1 il film The Lost City. Su La7 Una giornata particolare era dedicata a Spartaco.

Mentre nell’access prime time, Stefano De Martino vuole restare al primo posto, scalzando definitivamente Gerry Scotti.

Prima serata, ascolti tv del 28 ottobre: Tale e Quale senza rivali

Su Rai 1 Tale e Quale Show incolla al piccolo schermo 2.695.000 spettatori pari al 20.2% di share. Su Canale5 Il Volo – Uno per Tutti conquista 1.856.000 spettatori con uno share del 16%. Su Rai2 Patù – La Passione delle Idee intrattiene 305.000 spettatori pari al 2%. Su Italia1 The Lost City piace a 790.000 spettatori con il 4.9%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.019.000 spettatori (7.1%).

Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 483.000 spettatori (4.1%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 958.000 spettatori e il 6.1%. Su Tv8 4 Ristoranti ottiene 313.000 spettatori (2.3%). Sul Nove, dopo l’anteprima (558.000 – 2.9%), Il Tavolo di Che Tempo Che Fa raduna 529.000 spettatori con il 3.4% e 293.000 spettatori con il 3% nella parte chiamata Il Tavolo di Che Tempo Che Fa… E per Finire…

Access Prime Time, dati del 28 ottobre

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.839.000 spettatori (20.1%), mentre Affari Tuoi totalizza 4.333.000 spettatori (22.3%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.424.000 – 17.8%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.049.000 spettatori pari al 21%.

Su Rai2 TG2 Post registra 439.000 spettatori (2.2%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.054.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è la scelta di 1.240.000 spettatori (6.5%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.498.000 spettatori (7.7%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.068.000 spettatori e il 5.6% nella prima parte e 737.000 spettatori e il 3.8% nella seconda parte.

Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.840.000 spettatori (9.4%). Su Tv8 Foodish arriva a 467.000 spettatori e il 2.4%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 471.000 spettatori con il 2.4%.

Ascolti tv Preserale, dati del 28 ottobre

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 3.126.000 spettatori pari al 22.7%, mentre L’Eredità coinvolge 4.106.000 spettatori pari al 24.6%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.757.000 spettatori (14.1%), mentre Caduta Libera convince 2.275.000 spettatori (14.7%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (384.000 – 3.1%), Blue Bloods è seguito da 559.000 spettatori con il 3.7% nel primo episodio e 675.000 spettatori con il 3.7% nel secondo episodio. Su Italia1, dopo Grande Fratello Vip (312.000 – 2.4%), Studio Aperto Mag sigla 362.000 spettatori (2.4%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 485.000 spettatori (2.7%).

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.483.000 spettatori (14.6%). A seguire Blob segna 1.123.000 spettatori (6.2%) e Fin Che la Barca Va sigla 1.039.000 spettatori (5.5%). Su Rete4 10 Minuti è la scelta di 902.000 spettatori (5.5%), mentre La Promessa intrattiene 995.000 spettatori (5.4%). Su La7 Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca raduna 337.000 spettatori pari al 2.3%. Su Tv8 Foodish conquista 193.000 spettatori (1.6%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (283.000 – 2%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 419.000 spettatori con il 2.4%.