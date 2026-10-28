Gli ospiti dell’ultima puntata de Il Volo – uno per tutti, la scaletta e i momenti da non perdere

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Il Volo

Per Il Volo – Uno per tutti è arrivato il momento dei saluti. Mercoledì 28 ottobre su Canale 5 va in onda il terzo e ultimo appuntamento dello show musicale del trio, ancora una volta ambientato nella cornice di Palazzo Te, a Mantova. Dopo due serate costruite attorno a Piero Barone e Ignazio Boschetto, il testimone passa ora a Gianluca Ginoble, che questa volta si ritrova anche nel ruolo di conduttore.

Accanto a lui ci sarà Katia Follesa, presenza decisamente diversa e più dissacrante rispetto alle spalle televisive scelte nelle puntate precedenti. Il suo compito sarà accompagnare una serata in cui la musica resta protagonista, ma senza rinunciare a qualche parentesi più leggera tra un’esibizione e l’altra.

Gli ospiti de Il Volo – Uno per tutti: dai Blue a Luca Carboni

Il cast dell’ultimo appuntamento gioca soprattutto sui contrasti. Da una parte c’è la canzone italiana d’autore, rappresentata da Luca Carboni e Fabio Concato; dall’altra il pop internazionale dei Blue, gruppo britannico che nei primi anni Duemila ha collezionato hit e un seguito enorme anche nel nostro Paese.

A portare sul palco una voce più giovane sarà invece Sarah Toscano, mentre il lato più classico della serata passerà anche attraverso il soprano Mariam Battistelli. Con loro ci saranno Alessandro Quarta, violinista abituato a muoversi tra generi diversi, il trombettista Nello Salza e Camilla Ardenzi.

Un mosaico musicale piuttosto ampio, quindi, che permette al trio di uscire dalla propria comfort zone e di confrontarsi con repertori lontani tra loro. È proprio questo uno dei fili conduttori dello show: far incontrare artisti che sulla carta sembrano avere poco in comune e vedere che cosa succede quando condividono lo stesso palco.

La scaletta dell’ultima puntata e le esibizioni più attese

Una scaletta completa, con tutti i brani in ordine, non è stata anticipata. La serata, però, sarà costruita alternando momenti affidati ai singoli componenti de Il Volo, incontri con gli ospiti e numeri pensati per più voci.

L’orchestra avrà ancora una volta un ruolo importante, soprattutto nel dare una veste diversa a canzoni già conosciute dal pubblico. La curiosità riguarda in particolare gli accostamenti meno scontati: il pop dei Blue, la scrittura di Carboni e Concato, l’energia di Sarah Toscano e la vocalità lirica di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble si incontreranno nella stessa serata, ciascuno con il proprio stile e la propria identità.

Non mancheranno anche momenti dedicati singolarmente ai tre cantanti chiamati a ritagliarsi uno spazio tutto loro prima di tornare a condividere la scena con gli ospiti.

Gianluca Ginoble conduttore dell’ultima serata

La terza serata completa anche il piccolo gioco delle conduzioni. Al debutto era stato Piero Barone a fare gli onori di casa insieme ad Amadeus, mentre la settimana successiva era toccato a Ignazio Boschetto, affiancato da Noemi. Ora è il turno di Ginoble, con Katia Follesa al suo fianco.

Il Volo – Uno per tutti torna quindi mercoledì 28 ottobre 2026, in prima serata su Canale 5. Lo spettacolo sarà disponibile anche su Mediaset Infinity, sia in diretta sia successivamente on demand. Per il trio è l’ultimo giro di palco, ma siamo sicuri che li rivedremo molto presto.