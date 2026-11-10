Giorgia – Last Call, la scaletta e gli ospiti del concerto più atteso

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IPA Giorgia

Una voce che ha attraversato generazioni, canzoni entrate nella storia della musica italiana e tre ospiti d’eccezione. Giorgia torna in prima serata su Canale5 martedì 10 novembre con Giorgia – Last Call, il concerto-evento che celebra la conclusione di un tour durato oltre due anni.

Registrato all’Unipol Dome di Milano, lo spettacolo porta in televisione una delle serate più importanti della carriera recente della cantante romana, accompagnata da una band di undici musicisti e da tre artisti con cui condivide altrettanti momenti speciali: Annalisa, Emma e Irama.

Gli ospiti di Giorgia – Last Call: Annalisa, Emma e Irama

Fan di Giorgia a rapporto: appuntamento martedì 10 novembre, in prima serata su Canale5, con Giorgia – Last Call, concerto registrato il 3 ottobre all’Unipol Dome di Milano, ultima tappa del G Last Call Tour, che ha chiuso una lunga stagione di spettacoli dal vivo.

Dopo oltre trent’anni di musica, l’artista continua a conquistare il pubblico con nuove canzoni e progetti che la portano anche oltre il palcoscenico. I numeri raccontano il successo di questo percorso: oltre 40 date in tutta Italia e 290mila biglietti venduti in più di due anni. Un risultato che conferma il rapporto speciale tra Giorgia e il suo pubblico, rimasto fedele alla cantante dagli anni Novanta fino a oggi.

Lo spettacolo, prodotto da FriendsTv con la regia di Luigi Antonini, alterna momenti più intimi a esibizioni energiche, mettendo al centro la voce dell’artista e un repertorio che comprende alcune delle canzoni più amate della musica italiana.

A rendere ancora più speciale la serata saranno tre ospiti che condivideranno il palco con Giorgia in altrettanti duetti. Uno dei momenti più attesi è quello con Annalisa, insieme alla quale Giorgia interpreta Skyfall, il celebre brano di Adele. Le due artiste avevano già conquistato il pubblico con questa interpretazione durante la serata delle cover del Festival di Sanremo 2025, aggiudicandosi il primo posto.

Spazio poi a Emma, protagonista di un omaggio a Pino Daniele sulle note di Vento di passione. Con Irama, invece, Giorgia canterà Buio, regalando al pubblico un duetto che mette a confronto due sensibilità musicali differenti.

Non mancheranno gli omaggi internazionali. Durante lo spettacolo Giorgia interpreterà Purple Rain di Prince e I Feel for You, brano scritto dallo stesso artista e reso celebre anche da Chaka Khan. Nel concerto trova spazio anche Michael Jackson, con richiami a Human Nature e Don’t Stop ‘Til You Get Enough.

La scaletta di Giorgia – Last Call: tutte le canzoni del concerto

Il cuore dello spettacolo resta naturalmente la musica di Giorgia. Da Come saprei a Gocce di memoria, passando per Di sole e d’azzurro, E poi e Il mio giorno migliore, il concerto attraversa oltre trent’anni di successi.

Accanto ai brani che hanno segnato la sua carriera trovano spazio anche le produzioni più recenti, come La cura per me, presentata al Festival di Sanremo 2025, certificata doppio platino e diventata uno dei maggiori successi dello scorso anno, e Parafulmini, uno dei suoi ultimi successi. Una scaletta che alterna medley, ballate e brani più ritmati, fino alla chiusura affidata a Golpe.