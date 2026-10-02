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IPA Giulia Provvedi

Un nuovo inquilino è arrivato, indesiderato, nella casa del Grande Fratello Vip. La famosa porta rossa è stata oltrepassata da un animaletto, ma non un tenero cucciolo da compagnia. È un topo, forse anche bello grosso, a essersi introdotto nella villa di Cinecittà, scatenando il caos tra i concorrenti. La situazione è degenerata al punto da richiedere la censura da parte della regia.

Le urla di Giulia Provvedi e la folle caccia

Era una serata tranquilla, i concorrenti se ne stavano tranquilli a chiaccherare in giardino, quando, all’improvviso, Giulia Provvedi è accorsa saltando letteralmente su una sedia. “C’è un topo!” ha iniziato a urlare, scatenando l’incredulità tra i compagni. “Non è vero” ha risposto Marina La Rosa, forse cercando di autoconvincersi, mentre c’era già chi si alzava per dare la caccia all’intruso.

Non è la prima volta che Giulia organizza uno scherzo a danno dei compagni di gioco, ma stavolta era tutto vero. A confermarlo le urla scomposte che, poco dopo, hanno iniziato a giungere dall’interno, propria dalla stessa stanza in cui la bionda vip ha raccontato di aver avvistato il roditore.

La regia sceglie di “censurare” i concorrenti

Il salto di Giulia e le sue urla sono state trasmesse in diretta televisiva. Poi il silenzio. Mentre gli inquilini cercavano il topino, l’audio è stato silenziato e le telecamere hanno cambiato inquadratura. Gli spettatori sono stati costretti ad osservare prima il giardino, e poi una camera da letto dove due concorrenti stavano dormendo indisturbati, il tutto mentre in cucina si scatenava il putiferio. E, infine, non è stato chiarito se il topo ci fosse davvero e, soprattutto, se è stato catturato.

L’ironia di Guendalina Tavassi

Se Giulia Provvedi ha sentito il bisogno di saltare sui mobili, Guendalina Tavassi ha accolto il nuovo inquilino in modo decisamente più pacato. La gieffina, d’altronde, aveva la mente da tutt’altra parte. A mezzanotte è scattato il compleanno della piccola Chloe, la sua bimba che proprio il 2 ottobre compie 13 anni. Guendalina stava brindando per lei assieme a Piera. E dopo aver fatto gli auguri alla figlia, ha affermato: “Andiamo a cercare la pantegana che c’è dentro casa”.

Fortuna che poche ore dopo, durante la diretta del venerdì sera, Guendalina ha avuto la possibilità di rifarsi e festeggiare il compleanno proprio in compagnia di Chloe, arrivata nella casa a sorpresa per offrire alla mamma una fetta di torta, e riabbracciarla dopo lunghe settimane di distanza.

Non è il primo topo al Grande Fratello

Nella storia del Grande Fratello, i roditori sono ormai una tradizione. Il caso più famoso fu quello del topo che, indisturbato, passeggiava la notte tra i letti dei concorrenti. Il suo preferito era quello di Alessandro Cecchi Paone. I concorrenti non si accorsero di nulla, ma Striscia la Notizia mostrò chiaramente le immagini dell’animaletto.

Un topo particolarmente affettuoso, nell’edizione del 2020, fece amicizia con la Contessa Patrizia De Blanck, che gli lasciava gli avanzi della propria cena in giardino. Meno amichevole il topo che, secondo il racconto dello stesso concorrente, saltò addosso a Gianmaria Antinolfi durante il GF Vip del 2021.