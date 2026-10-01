Chi è Federico Perna, il fidanzato di Guendalina Tavassi

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Federico Perna e Guendalina Tavassi

Federico Perna è il grande amore nella vita di Guendalina Tavassi, concorrente del Grande Fratello Vip e influencer di successo. Un legame solido e duraturo, che li ha portati alle nozze, e che spesso viene raccontato sui social dalla stessa Guendalina.

Chi è Federico Perna

Classe 1995, Federico Perna lavora come manager nel settore della ristorazione. A Roma gestisce numerosi locali e il primo incontro con Guendalina Tavassi sarebbe avvenuto proprio mentre lavorava presso un ristorante di sushi e piatti esotici.

I due sono legati dal 2021 da un amore nato da un colpo di fulmine. Estraneo al mondo dello spettacolo, Federico è diventato, suo malgrado, un personaggio televisivo e social per via del rapporto con Guendalina. Appare spesso nei suoi contenuti su Instagram ed è stato fotografato diverse volte con lei sul red carpet di eventi e party.

Nel 2024 la coppia è convolata a nozze con un matrimonio a sorpresa celebrato alle Maldive durante una vacanza. All’epoca a raccontare quanto accaduto era stata la stessa gieffina: “Sembrava uno scherzo e invece no, ha fatto delle cose che ho scoperto solo dopo – aveva spiegato -. Dei giorni Federico spariva a Roma e mi ero anche un po’ arrabbiata… Mi ha fatto fare anche il vestito da sposa, non me lo ha dato prima perché altrimenti ovviamente lo sgamavo”.

In quell’occasione la cerimonia celebrata è stata simbolica, con un rito che andrebbe riconosciuto in Italia per essere valido.

Gli amori di Guendalina Tavassi

Prima di incontrare Federico Perna, Guendalina Tavassi è stata legata a Remo Nicolini, suo storico fidanzato da cui ha avuto la sua prima figlia, Gaia, a soli 17 anni. Nel 2013 ha sposato Umberto D’Aponte, noto imprenditore da cui ha avuto la figlia Chloe e tre anni dopo Salvatore.

La relazione è giunta al termine nel 2021, in seguito Guendalina ha conosciuto Federico Perna, trovando la felicità che cercava da tempo.

“La mancanza si sente molto, proprio tanto. Soprattutto perché sto con i bambini a casa, devo organizzare tutto e quindi non è semplice -, ha raccontato Federico, parlando della permanenza di Guendalina Tavassi nella Casa del Grande Fratello Vip -. Nel nostro rapporto c’è stato qualcosa di magico che ci ha permesso di arrivare dove siamo ora. Abbiamo creato un rapporto solido e forte, nonostante mille imperfezioni e mille gelosie, perché ci sono tantissime gelosie da entrambe le parti”.

Federico, ospite del podcast Casa Lollo, ha poi affermato di essere molto geloso della compagna e di aver per questo avuto diverse remore per via del suo ingresso nel GF Vip.

“Quando è andata ero un po’ timoroso, perché lì dentro è tutto amplificato, si sta insieme 24 ore su 24 – ha confidato -. Io a casa e lei là dentro, la distanza, la separazione… Non ho mai messo in dubbio il nostro amore e il nostro rapporto, però un po’ ci pensi. Dici: può succedere? Magari arriva uno che inizia a corteggiarla… È una situazione particolare e devi fidarti tanto .Ci sono tre figli a casa che la guardano, ci sono io e lei ha lasciato i figli a me. Non penso che possa mai fare qualcosa del genere, ci metto proprio la mano sul fuoco”.