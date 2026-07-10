Marco Giallini pronto alle nozze con la fidanzata? Il post su Instagram

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Marco Giallini e Giorgia Battisti

Marco Giallini e Giorgia Battisti potrebbero presto sposarsi? A scatenare le ipotesi riguardo le nozze è stato un post pubblicato su Instagram con una frase che sembra fare riferimento proprio ad una prossima unione.

Marco Giallini e Giorgia Battisti verso le nozze?

A scatenare i gossip è stata una foto molto particolare pubblicata da Giorgia Battisti. Lo scatto ritrae un momento di coppia romantico con Marco Giallini. I due sono a cena insieme, abbracciati e felici. In primo piano si vede una torta con la scritta: “Allora sì!”.

Una frase che in tanti hanno interpretato come una risposta ad una proposta di matrimonio. “Ma vi sposate?”, “Auguri!”, “Congratulazioni!”, hanno commentato i follower della giornalista, convinti che la foto sia un indizio riguardante le prossime nozze.

La coppia non ha commentato, ma i sorrisi nella foto sembrano raccontare una grande felicità e un momento davvero magico.

Classe 1989, Giorgia Battisti è legata da tempo a Marco Giallini. I due sono legati dal 2020 e hanno sempre vissuto nel più stretto riserbo la loro storia d’amore. L’incontro è avvenuto dopo la fine del legame dell’attore con Stella Scarafoni e ha portato una nuova felicità nella sua vita. Sorridente e bellissima, Giorgia lavora per alcune testate giornalistiche e si occupa di lifestyle. Di lei non si sa molto di più perché è sempre stata particolarmente riservata.

Il dolore di Marco Giallini per la morte della moglie Loredana

L’amore per Giorgia rappresenta una vera rinascita per Marco Giallini che in passato ha vissuto un lutto dolorosissimo e traumatico. Era il 2011 quando sua moglie Loredana, a cui era legato sin dall’adolescenza e mamma dei suoi due figli Rocco e Diego, morì improvvisamente, stroncata da una emorragia cerebrale.

All’epoca i figli avevano solamente 5 e 12 anni e la scomparsa di Loredana fu un dramma enorme. La donna morì fra le braccia dell’attore che negli anni a seguire ha cercato di crescere al meglio i figli, gestendo un dolore impossibile da metabolizzare.

A raccontarlo nel 2023 era stato lui stesso nel corso di un’intervista rilasciata a Peter Gomez nel programma La Confessione. “A dodici anni dalla morte di mia moglie non ho ancora metabolizzato il lutto. Vivo con lei accanto, come Marina con Rocco Schiavone – aveva detto -. Un lutto del genere non si può metabolizzare. Ma poi perché lo si deve metabolizzare? Lo metabolizzi, ma poi rimane”.

Giallini e Loredana erano legati dal 1993 e la moglie aveva sempre sostenuto il sogno di Marco di recitare, credendo nel suo talento. “Quando avevamo 300 euro in banca, lei, ridendo con le amiche, diceva: ‘Io ho fatto un investimento’. Lei diceva che era un investimento perché in qualche modo sapeva che qualcosa avrei combinato – aveva spiegato -. Un po’ ha potuto godere del mio successo quando giravo il film con Verdone e Acab, l’ultimo mio film che ha visto prima che uscisse nelle sale. Ma più che per la mia carriera, mi dispiace per i miei figli. Non voglio far piangere nessuno in televisione, ma insomma per due ragazzini, uno di 5 anni e uno di 12, che stanno andando al mare, una cosa così improvvisa è qualcosa di terribile”.