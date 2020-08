Mara Venier splendida in costume con il nipote Giulio. E Caterina Balivo commenta

editato in: da

Mara Venier e Nicola Carraro: 14 anni di matrimonio in foto

Mara Venier sta vivendo un’estate a dir poco speciale. Archiviato il successo della stagione di Domenica In e superata la parentesi dell’infortunio al piede – la conduttrice veneta ha ripreso a camminare senza stampelle dopo due mesi una decina di giorni fa – sta trascorrendo del tempo di qualità con la famiglia, il suo vero sostegno.

La signora della domenica di Rai Uno, molto attiva su Instagram, sta documentando le sue vacanze con il marito Nicola Carraro – che ha a sua volta recentemente condiviso una foto in compagnia del figlio Gerò, ex compagno di Simona Ventura con il quale i rapporti si sono ormai ricomposti dopo anni di tensioni – e con i nipoti.

Mara Venier è diventata nonna due volte: il figlio Paolo Capponi, che si è sposato nell’estate 2019, le ha regalato la gioia del piccolo Claudietto, detto Iaio. Elisabetta Ferracini, invece, l’ha resa nonna per la prima volta di Giulio, nato nel 2002 dalla sua relazione con l’avvocato Carlo Longari.

Zia Mara, sempre più bella, ha condiviso sul suo seguitissimo profilo social una foto che vede protagonista il nipote più grande. I due sono sorridenti a bordo piscina. Mara indossa un costume intero nero ed è meravigliosa. Giulio, definito dalla nonna nella caption del post “figo come pochi”, è in piedi dietro di lei.

La foto in questione è stata chiaramente accolta da tantissimi like e commenti da parte dei follower della ‘padrona di casa’ di Domenica In. Tra i vari apprezzamenti, spicca quello di Caterina Balivo, che ha commentato con la frase, riferita a Giulio, “Oh mamma, come è grande!”. La Venier – che in una lunga intervista rilasciata a Oggi si è confessata in merito alla depressione che l’ha colpita qualche anno fa, al dolore per la morte della madre e alla rivincita professionale – ha ‘fermato’ anche attraverso le Stories di Instagram i momenti assieme a Giulio.

In una di queste istantanee, si vedono nonna e nipote che giocano, sempre a bordo piscina, con Giulio che schizza la Venier con la canna dell’acqua. La colonna sonora? Il brano Gracias a La Vida della cantante argentina Mercedes Sosa, una canzone il cui titolo racconta l’amore speciale che zia Mara prova per la sua meravigliosa famiglia.