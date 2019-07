Mara Venier, raggiante in rosso per le nozze del figlio Paolo Capponi

editato in: da

Fiori d’arancio in casa Venier, per l’attesissimo matrimonio di suo figlio Paolo Capponi. L’uomo ha sposato la sua Valentina, la compagna da cui ha avuto il piccolo Claudio.

Era stata proprio Mara Venier, nei giorni scorsi, a rivelare la lieta novella: tutti stavamo infatti aspettando le nozze del suo secondogenito, un uomo che ha sempre preferito rimanere lontano dalle telecamere e che, per questo motivo, non ha mai fatto parlare di sé. La cerimonia civile si è svolta presso il Campidoglio, come si evince dai dettagli condivisi tra le sue storie di Instagram dalla conduttrice di Domenica In.

Gli sposi si sono avviati a piedi verso la sede del Comune di Roma, accompagnati dagli invitati e da un piccolo paggetto speciale: il loro figlioletto che ha da poco compiuto due anni. Paolo e Valentina hanno scelto abiti molto classici per il loro matrimonio: il figlio della Venier ha indossato un completo nero con doppiopetto e camicia bianca, abbinato a una cravatta ton sur ton. Sua moglie invece ha optato per un vestito bianco di media lunghezza, con la gonna al ginocchio e a spalle scoperte.

Mara Venier, splendida con un tailleur rosso e un paio di occhiali da sole della stessa tonalità, non ha esitato a pubblicare sul suo profilo Instagram una bellissima foto di gruppo subito dopo la cerimonia nuziale. Circondati dai loro affetti più cari, Paolo Capponi e Valentina abbracciano rispettivamente le loro mamme, e la Venier tiene sulle sue gambe il nipotino Claudio.

Non si è fatta attendere anche la dedica social di Elisabetta Ferracini, primogenita della conduttrice e sorellastra dello sposo: la donna ha pubblicato un paio di storie in cui abbraccia Paolo e si congratula con lui, simbolo del ritrovato rapporto familiare. Per lungo tempo, infatti, il legame tra Mara Venier e i suoi figli non è stato idilliaco. Lei stessa ha confidato di aver trascurato Elisabetta e Paolo per dedicarsi alla carriera, cosa che l’ha allontanata da loro.

L’armonia in famiglia è tornata con la nascita del piccolo Claudio, secondo nipotino per la conduttrice: da quel momento, anche i rapporti con il figlio Paolo si sono rinsaldati. E il pubblico ha avuto modo di conoscere quest’uomo misterioso, fino a quel momento lontano da ogni forma di pubblicità, fin quando si è presentato alla puntata finale di Domenica In per abbracciare Mara Venier, assieme a Elisabetta Ferracini e a Nicola Carraro, il marito della presentatrice. Un momento che ha emozionato tutti i presenti in studio.