Marco Giallini, chi è la compagna Giorgia Battisti che ha baciato a Venezia 2025

Si chiama Giorgia Battisti, è nata l’11 agosto, scrive anche di cinema ed è la nuova compagna dell’attore Marco Gallini. Quest’ultimo non ha un passato facile: nel 2011, la perdita dell’amatissima moglie Loredana, mamma dei suoi figli, lo ha fatto soffrire a lungo. La Battisti e Giallini condividono il percorso insieme da circa 4 anni, ma vivono decisamente lontani dai riflettori, anche se agli eventi pubblici sono spesso fotografati insieme, come sul red carpet del Festival di Venezia 2025.

Chi è Giorgia Battisti, la compagna di Marco Giallini

Marco Giallini non ha mai amato parlare della sua vita privata. L’attore ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo sul suo privato, anche durante le interviste, concedendosi molto poco al chiacchiericcio. Oggi, Giallini ha ritrovato l’amore al fianco di Giorgia Battisti, di cui si conosce ben poco, nonostante sia attiva sui social. Stando alle informazioni sui social, dovrebbe essere nata l’11 agosto: l’anno non è certo, ma potrebbe essere il 1989. La data di nascita, in ogni caso, non è mai stata confermata.

Come scritto nella sua biografia su Instagram, lavora presso due testate online: una è dedicata al cinema. Sui profili social, ha spesso condiviso degli scatti dolcissimi insieme al compagno, con cui starebbe da circa 4 anni. La prima apparizione in pubblico, infatti, risale al 2022, precisamente alla Festa del Cinema di Roma. Sono stati poi sul red carpet del Monte Carlo Film Festival nel 2023. E anche al Festival di Venezia 2025. In quest’ultima occasione la coppia si è concessa un dolce bacio sul red carpet: un momento davvero romantico, che suggella il rapporto pubblicamente. E che mostra tutta la felicità ritrovata dell’attore.

La storia d’amore tra Marco Giallini e Giorgia Battisti

La loro è una storia d’amore vissuta decisamente lontana dalle luci dei riflettori. La Battisti è entrata nella sua vita negli ultimi anni, ma l’attore non ha mai parlato del loro legame, decisamente discreto. Anche se riservati, in ogni caso, la loro storia non è mai stata un mistero, tanto che la Battisti stessa aggiorna spesso il suo profilo social con foto romantiche. Appaiono felici, sereni, legati. Ma soprattutto l’amore è un balsamo per l’attore, che nel suo passato ha dovuto affrontare un lutto, la perdita dell’amata moglie Loredana, madre dei figli Diego e Rocco.

Il passato difficile dell’attore

Nel 2023, durante un’ospitata a La Confessione, aveva detto in merito alla scomparsa di Loredana: “Non ho ancora metabolizzato il lutto. Vivo con lei accanto. Un lutto del genere non si può metabolizzare. Ma poi perché lo si deve metabolizzare? Lo metabolizzi, ma poi rimane”. Nel 2021, aveva usato la metafora del lockdown per spiegare il dolore della sua perdita. “Alla fine, io sto in lockdown da quando è morta Loredana. (…) Come ho fatto senza di lei? E che ne so, il dolore era troppo. Il pensiero che lei rientri a casa da un momento all’altro dura due anni, poi capisci che morire è prassi. Non a 40 anni. Non fra le mie braccia, mentre prendiamo le valigie per le vacanze”.