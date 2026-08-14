Guendalina Canessa sposa il suo Eros in Kenya, le fedi con i diamanti e la location da sogno

IPA Guendalina Canessa

Qualche mese fa aveva annunciato le nozze, e finalmente il grande giorno è arrivato. Guendalina Canessa ha sposato il suo Eros con una cerimonia ristretta in un resort in Kenya. Pochi invitati ma tanto amore per una coppia che si è guadagnata con la pazienza questa immensa felicità: avevano già avuto una relazione 15 anni fa ma tra loro le cose non avevano funzionato. Evidentemente quello non era il momento giusto. Sarà stato il caso, sarà stato il destino, ma le loro strade si sono incrociate di nuovo e stavolta sono decisi a non lasciarsi più.

La cerimonia per pochi intimi

Guendalina Canessa ed Eros hanno scelto la strada della riservatezza per le loro nozze e sono partiti per Malindi insieme a un gruppo ristretto di persone: alcuni amici, i genitori di Guendalina e Chloe Interrante, la figlia che la sposa ha avuto dal suo primo marito Daniele Interrante.

Quello in programma è stato un white party: non solo la sposa era vestita di bianco, ma anche lo sposo e come loro tutti gli invitati. Per il sì al tramonto Eros ha indossato camicia di lino e pantaloni chiari, un look fresco e informale. Guendalina invece sull’abito non ha fatto sconti: luccicante, lussuoso e incredibilmente sensuale. Il corpino è completamente trasparente e decorato con cristalli, dalla scollatura profondissima e con spalline e coppe bianche a coprire il seno. La gonna in raso a sirena esalta tutte le sue curve.

La location delle nozze è stata allestita con un enorme cuore di rose bianche che ha fatto da sfondo alle foto, come quella piena di romanticismo in cui marito e moglie posano al tramonto distesi sui petali, mettendo in mostra le fedi con diamanti.

Il post social

Alla fine è stata Guendalina Canessa a mettere da parte la discrezione e a condividere con i fan tutta la sua gioia e le foto della cerimonia. “L’Africa è una terra che sa benedire l’amore… Quale posto migliore per celebrare un amore che ho incontrato 15 anni fa, e poi dopo altri anni ritrovato piovuto dal cielo per caso mentre camminavo!”, ha scritto a corredo delle immagini. “Ma la vera anima gemella capita rarissime volte nella vita. Tu sei il mio migliore amico, il mio compagno, il mio amante, il mio partner in crime e oggi finalmente sarai Mio Marito” ha proseguito, ed Eros ha commentato: “Ti ho sempre cercata, ti ho sempre desiderato…. Finalmente marito e moglie”.

Le prime nozze di Guendalina e l’amore con Eros

Guendalina Canessa era già stata sposata con Daniele Interrante, tra i primi e più celebri tronisti di Uomini e Donne. Appena un anno dopo essersi conosciuti, nel 2010 si sono uniti in matrimonio in Giamaica e l’anno dopo è nata Chloe. Tra loro non è durata e Guendalina ha avuto altre storie d’amore, più o meno importanti.

Quindici anni fa il primo incontro con Eros, ma in quel momento tra loro non ha funzionato. Poi il tempo è passato, i due si sono rincontrati e la scintilla è scoccata di nuovo. A febbraio lui le ha chiesto di sposarlo, e il resto è storia. E ora che si sono ritrovati, sono pronti a non lasciarsi mai più.