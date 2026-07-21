Paola Ferrari: “Io e Eros Ramazzotti ci siamo amati. È stata breve ma intensa”

Paola Ferrari racconta la breve storia d'amore con Eros Ramazzotti e rompe il silenzio sugli insulti ricevuti: "Sono stata operata per un carcinoma al volto"

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Paola Ferrari

Paola Ferrari è tornata a parlare della sua vita privata. Ed in particolare di una vecchia liaison del passato svelata solo di recente: ha vissuto una passione travolgente con Eros Ramazzotti. All’epoca erano entrambi molto giovani e lontani dai rispettivi matrimoni e figli.

La storia d’amore tra Paola Ferrari e Eros Ramazzotti

In un’intervista concessa al settimanale Di Più, Paola Ferrari ha snocciolato nuovi dettagli sulla sua storia d’amore con Eros Ramazzotti. Una storia di cui ha parlato per la prima volta nel 2024, quando è stata ospite di Monica Setta a Storie di donne al bivio.

Al settimanale Di Più, la Ferrari ha dunque rivelato che a farli incontrare è stato un amico comune durante la finale del Festivalbar del 1985. Da quella serata è nata poi una conoscenza che si è trasformata presto in una storia d’amore.

“Iniziammo a parlare. Dopo la serata andammo a cena insieme e nei mesi successivi continuammo a vederci”, ha ricordato la bionda giornalista. All’epoca Eros non aveva ancora conosciuto Michelle Hunziker: l’incontro tra i due è arrivato solo dieci anni dopo.

Paola Ferrari ha descritto Eros Ramazzotti come un ragazzo semplice, lontano dall’immagine della star internazionale che è diventato negli anni successivi. “Mi piacevano la sua naturalezza, i suoi occhi gentili e il suo sorriso”, ha spiegato, ricordando un giovane “pieno di energia, genuino”, cresciuto nel quartiere romano di Cinecittà.

Tra loro, ha assicurato, la sintonia è stata immediata. “Avevamo le stesse radici e tra noi scattò subito la scintilla”. La relazione, però, è durata soltanto pochi mesi. “La nostra storia è stata un battito d’ali: breve, ma intensa”, ha confessato la Ferrari, che oggi guarda a quel periodo con serenità, senza alcun rimpianto.

Gli altri amori famosi e il matrimonio con Marco De Benedetti

Quello con Eros Ramazzotti non è stato l’unico amore celebre nella vita della giornalista. Nell’intervista, Paola Ferrari ha ripercorso anche altri capitoli importanti della sua giovinezza, a partire dalla relazione con il Principe Alberto di Monaco.

Ha svelato di averlo conosciuto durante un’estate a Ibiza nei primi anni Ottanta. Tra loro era sbocciato un legame importante, favorito da incontri organizzati tra Montecarlo e la Costa Azzurra. Una frequentazione che, però, si è conclusa quando la Ferrari ha compreso quanto fosse difficile conciliare la propria professione di giornalista con una relazione così esposta mediaticamente.

Il percorso sentimentale della conduttrice ha poi trovato stabilità con Marco De Benedetti, sposato nel 1997. Da oltre trent’anni, il marito rappresenta il suo punto di riferimento. Insieme hanno costruito una famiglia con i figli Virginia e Alessandro, lasciandosi alle spalle le storie che hanno segnato gli anni della giovinezza.

È proprio questo equilibrio, ha sottolineato la Ferrari, a permetterle oggi di parlare del passato senza nostalgia, ma con il desiderio di raccontare una parte della sua vita rimasta finora poco conosciuta.

Lo sfogo di Paola Ferrari contro gli haters dei Mondiali 2026

Accanto ai ricordi sentimentali, l’intervista ha affrontato pure un tema molto più delicato. Dopo la conduzione del pre e post partita dei Mondiali di calcio su Rai 1, Paola Ferrari è stata bersaglio di numerosi commenti offensivi sul suo aspetto fisico.

Molti utenti dei social l’hanno accusata di aver abusato della chirurgia estetica. Un’accusa che la giornalista ha respinto con decisione, spiegando che i segni sul volto non sono il risultato di interventi cosmetici bensì le conseguenze di un’operazione affrontata per asportare un carcinoma basocellulare.

Le forti luci degli studi televisivi hanno reso più visibile la cicatrice lasciata dall’intervento, alimentando commenti e giudizi superficiali. “Le luci servivano a coprire la cicatrice che ho sul volto”, ha detto, ricordando come la prevenzione sia fondamentale quando si parla di tumori della pelle.

La conduttrice ha precisato inoltre di non aver mai fatto ricorso al botox e di mantenersi in forma grazie a uno stile di vita rigoroso, fatto di alimentazione equilibrata, attività fisica e cura quotidiana della pelle.