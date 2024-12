Paola Ferrari: “Ho amato Eros Ramazzotti e Alberto di Monaco”

Fonte: IPA Paola Ferrari

Amori segreti tornano a galla. Per la prima volta Paola Ferrari ha rivelato di aver amato in passato due uomini molto famosi: Eros Ramazzotti e Alberto di Monaco. Due relazioni che la giornalista e conduttrice ha tenuto nascoste fino ad ora: ha deciso di vuotare il sacco a Storie di donne al bivio, il programma di Monica Setta nella puntata in onda su Rai2 il prossimo 27 dicembre.

Paola Ferrari ha avuto una storia con Eros Ramazzotti e Alberto di Monaco

“Eros Ramazzotti? Siamo stati insieme nel 1986 quando lui vinse Sanremo con Adesso tu. – ha raccontato Paola Ferrari a Storie di donne al bivio – Eravamo giovani e innamorati, ma i discografici non vedevano di buon occhio il nostro rapporto”. La giornalista e conduttrice ha precisato che dopo la rottura ha mantenuto un buon rapporto con il cantante romano: “Ci siamo lasciati restando amici. Ho sempre seguito Eros musicalmente e gli voglio bene, vorrei vederlo felice in amore”. Di recente infatti Eros è tornato di nuovo single dopo la fine della relazione con la giovane Dalila Gelsomino.

Alla fine degli anni Ottanta Eros non aveva ancora conosciuto l’ex moglie Michelle Hunziker: il primo incontro tra i due risale al 1995, quando la svizzera aveva da poco terminato la sua relazione con il conduttore televisivo Marco Predolin. La Ferrari è invece convolata a nozze con l’attuale marito Marco De Benedetti nel 1997: a far conoscere i due Alba Parietti (una delle migliori amiche della giornalista). Ma prima di sposare l’editore Paola ha amato Alberto di Monaco: una liaison vissuta nel massimo riserbo.

“Siamo stati insieme e non poco ma abbiamo sempre tenuto nascosta la nostra storia – ha dichiarato Paola Ferrari – Alberto è un uomo passionale ed empatico. Ci siamo rivisti e mi ha anche invitato, ma ero già sposata e innamorata di mio marito come sono oggi”. L’ex volto de La Domenica Sportiva non ha svelato ulteriori dettagli su questo rapporto, non fornendo particolari temporali.

In una precedente intervista Paola Ferrari aveva ammesso di aver amato per otto anni un altro uomo prima dell’incontro con Marco De Benedetti, che ha inevitabilmente cambiato la sua vita. “Un legame di otto anni con uno apparentemente perfetto. Di notte lo guardavo mentre dormiva e dicevo “non è lui”. Le persone per capirle le devi guardare mentre dormono”, aveva spiegato.

Paola Ferrari e il rapporto con il suocero Carlo De Benedetti

Nel programma di Monica Setta Paola Ferrari ha parlato anche della sua esclusione dalla festa dei 90 anni del suocero Carlo De Benedetti, figura di spicco nel mondo degli affari e dell’industria italiana. “Non mi ha voluto invitare e non era una festa intima visto che c’erano 100 ospiti – ha affermato – Non siamo mai andati d’accordo fin da prima che sposassi il figlio Marco. Troppo a destra io, troppo a sinistra lui. Gli ho fatto comunque gli auguri perché è il nonno dei miei figli”.

Nel 2023 Paola aveva rivelato che lei e Carlo De Benedetti non si rivolgevano più la parola da svariati anni. “All’inizio pensava che fossi una delle tante, che me ne sarei andata in fretta. Quando ha capito che potevo restare non è stato molto carino, mi ha lanciato più frecciatine”, aveva detto.

Poi sulle prime presentazioni a casa De Benedetti aveva ricordato che furono “in montagna, in una casa stupenda accolta da camerieri in guanti bianchi. Io che arrivavo da un contesto diverso ero colpita, ma quel mondo non mi ha cambiata. A Marco ho detto subito che con me si poteva scordare le cene di rappresentanza: a casa invito solo gli amici”