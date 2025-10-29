Michelle Hunziker, gli auguri di compleanno all’ex Eros Ramazzotti: il selfie con cuore sorprende tutti

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti non sono più una coppia da ormai diversi anni, eppure il legame che li unisce resta uno tra i più belli e autentici del mondo dello spettacolo. Entrambi hanno preso strade diverse, lei da qualche tempo fa ormai coppia fissa con l’imprenditore Nino Tronchetti Provera, mentre Eros sembrava aver intrapreso una storia con la modella Dalila Gelsomino, anche se secondo i rumors la loro relazione sarebbe già terminata e il cantante sarebbe stato visto in compagnia di Natalia Angelini.

Nonostante le rispettive nuove storie però, tra Michelle ed Eros restano un legame speciale e un affetto profondo, fatto di rispetto e complicità e, a distanza di anni dalla separazione, i due continuano a sostenersi a vicenda, come dimostrano i dolci auguri di Michelle per il compleanno di Eros: un gesto semplice, ma capace di raccontare molto più di mille parole.

Michelle Hunziker, gli auguri di compleanno ad Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti compie 62 anni e continua a incantare il pubblico con la sua voce inconfondibile e il tipico sguardo intenso che ha fatto innamorare generazioni. Oggi l’artista vive un momento sereno, diviso tra la musica e la vita privata, lontano dagli eccessi, riuscendo nel tempo a rimanere fedele alla sua immagine di uomo autentico e passionale, uno di quelli che sanno vivere l’amore con profondità. E con l’arrivo del nipotino Cesare, ha scoperto una nuova dolcezza che lo rende, se possibile, ancora più affascinante.

Il 28 ottobre l’artista ha compiuto gli anni e, tra i tanti auguri ricevuti, ce n’è uno che ha fatto particolarmente battere il cuore dei fan: quello di Michelle Hunziker. La showgirl svizzera ha pubblicato su Instagram un selfie insieme al suo ex marito accompagnato da una frase semplice ma piena di affetto: “Auguri Ramazza”. Due parole e un cuore rosso, niente di più, che bastano a raccontare un mondo, una storia fatta di ricordi, rispetto e legami che il tempo non ha cancellato.

Nello scatto i due appaiono sorridenti, rilassati, quasi complici come un tempo e senza nessuna nostalgia forzata. È il ritratto di due persone che si sono amate, che hanno condiviso anni intensi e che oggi sanno guardarsi con la serenità di chi ha imparato a volersi bene in modo diverso. Michelle non ha voluto esagerare con parole o le frasi sdolcinate, e proprio per questo il suo gesto ha colpito nel segno ed è stato molto apprezzato dai fan.

Ovviamente non potevano mancare anche gli auguri di Aurora Ramazzotti, la figlia nata dal loro amore, che ha voluto celebrare il padre con uno scatto super tenero in cui si vede Eros con in braccio il piccolo Cesare, corredato dalla frase “Auguri al nonno più figo del mondo”.

Tra l’altro questo è un compleanno importante per Eros Ramazzotti che ha voluto festeggiare il traguardo pubblicando la tracklist del nuovo album dal titolo Una storia importante in uscita il prossimo 21 novembre, anche nella versione spagnola. Un omaggio, ricco di rivisitazioni dei suoi più grandi successi cantati con ospiti italiani e latinoamericani, per celebrare la sua lunga carriera.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, nonni fuori dagli schemi

Il compleanno di Eros Ramazzotti dunque è stata l’occasione, ancora una volta, per mostrare come il rapporto con l’ex moglie Michelle Hunziker sia sereno, disteso e complice: il simbolo perfetto di relazioni che sanno cambiare pelle senza perdere valore. Ad unirli poi non c’è solo un passato d’amore e una figlia, ma anche e soprattutto un nipotino. L’arrivo di Cesare, il figlio avuto da Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza che ha compiuto 2 anni lo scorso maggio, è stato infatti un’occasione in più per ritrovarsi.

Di sicuro Michelle ed Eros sono due nonni fuori dagli schemi, moderni, vitali e innamorati del nipote: entrambi hanno accolto questo nuovo ruolo con entusiasmo e naturalezza, trasformando la loro gioia in un affetto travolgente che spesso condividono, con discrezione, anche sui social. Michelle, con la sua energia contagiosa e il sorriso sempre pronto, è la classica nonna sprint: gioca, corre, ride e racconta quanto il nipotino le abbia cambiato la vita. Non a caso, in più di un’intervista ha detto che “fare la nonna è una forma d’amore diversa, ma ancora più profonda”, e chi la segue percepisce quanto sia vera questa affermazione.

Eros, invece, è un nonno più riservato ma altrettanto presente e, ogni volta che parla di Cesare, lo fa con gli occhi pieni di orgoglio e dolcezza paterna. Il cantante, abituato a girare il mondo, sembra aver trovato nel nipotino un nuovo centro, un motivo per rallentare e godersi la vita in modo diverso.