Michelle Hunziker e Ramazzotti sempre più vicini. Lei sulla separazione: “Oggi mi comporterei diversamente”

A diversi anni dalla separazione e da un lungo periodo di lontananza, Michelle Hunziker sembrano aver ritrovato la sintonia. E non solo

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker

Per chi ha seguito la loro storia, è difficile pensare che Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti possano davvero essere solo amici. Dopo anni di dichiarazioni in cui entrambi hanno escluso un ritorno di fiamma, i due continuano a mostrare un’intesa che va oltre la semplice complicità di ex coniugi. E ogni volta che appaiono insieme, inevitabilmente, il pubblico si interroga: davvero è finita per sempre?

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti di nuovo insieme

Negli ultimi mesi i segnali di un riavvicinamento si sono moltiplicati. Non è la prima volta che Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si lasciano fotografare sorridenti, a braccetto, mentre passeggiano per le vie di Milano. Impossibile dimenticare quel momento in cui, con naturalezza disarmante, avevano intonato Più bella cosa , la canzone che lui scrisse nel 1996 per dichiararle il suo amore. Una scena che sembrava uscita da un film romantico e che aveva alimentato ancora le speranze dei fan.

Nel tempo, i due hanno mantenuto un rapporto sereno, uniti dall’affetto per la loro figlia Aurora Ramazzotti, oggi mamma del piccolo Cesare. Le occasioni di incontro non sono mancate: compleanni, eventi familiari, momenti privati condivisi sui social con spontaneità. Da parte di Michelle, poi, non sono mancati commenti affettuosi e persino qualche accenno di gelosia bonaria, che indicava un rapporto finalmente ritrovato tra i due.

La scintilla al compleanno di Eros Ramazzotti

L’ultima scintilla è arrivata lo scorso 28 ottobre, in occasione del compleanno di Eros, che ha festeggiato i suoi 62 anni. Il settimanale Diva e Donna ha pubblicato in esclusiva alcune foto della serata, in cui i due appaiono di nuovo molto vicini. Sguardi complici, gesti teneri e — secondo indiscrezioni — persino un bacio fugace. Immagini che hanno scatenato immediatamente la curiosità di molti e riportato sotto i riflettori una delle coppie più amate dello spettacolo italiano.

Va detto che il tempismo non è passato inosservato. Pare infatti che Michelle Hunziker abbia chiuso da poco la relazione con l’imprenditore Nino Tronchetti Provera, mentre Eros Ramazzotti sarebbe nuovamente single. Circostanze che, inevitabilmente, hanno alimentato le fantasie di chi li segue dagli inizi, sempre pronti a leggere nei loro gesti un segnale di riconciliazione.

In una recente intervista, Michelle ha però aggiunto un tassello importante alla narrazione: “Oggi mi comporterei diversamente”, ha confessato parlando della separazione da Eros. Di certo niente di nuovo, visto che – a distanza di tempo – siamo naturalmente portati a leggere le situazioni che si alternano nella nostra vita con un occhio più lucido, libero dai condizionamenti che spesso comportano le emozioni del momento.

Per ora, né Eros né Michelle hanno voluto commentare le nuove voci. E forse è proprio questo silenzio a mantenere vivo il mistero. Quello che appare chiaro, però, è che tra i due continua a scorrere un legame profondo, che non si è mai spezzato del tutto. Sappiamo però che non è sempre stato così. Dopo la separazione, i due hanno trascorso un lungo periodo a non frequentarsi, sebbene entrambi stessero crescendo la figlia Aurora tenuta volutamente lontana dai riflettori. Oggi che la loro figlia è adulta, e sono anche diventati nonni, la prospettiva è di certo cambiata: perché non approfittare dell’armonia ritrovata?

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!