Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis presto sposi: ci sono le pubblicazioni

Sul Comune di Roma sono apparse le pubblicazioni delle nozze tra Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Francesco Bechis e Giorgia Cardinaletti

Le indiscrezioni hanno trovato conferma: Giorgia Cardinaletti e il fidanzato Francesco Bechis convoleranno presto a nozze. A tradirli, le pubblicazioni di nozze apparse sul Comune di Roma.

Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis, il matrimonio è imminente

Sarà un autunno all’insegna dell’amore: la giornalista Rai Giorgia Cardinaletti e il suo fidanzato Francesco Bechis sono infatti pronti a convolare a nozze. Le pubblicazioni del sì sono apparse sul Comune di Roma, dove entrambi vivono, negli scorsi giorni: per il momento non si conoscono la data esatta dei fiori d’arancio né la location, ma il lieto evento non dovrebbe essere così distante.

Un traguardo importante per la coppia, che si frequenta da poco più di un anno. Prima di iniziare la sua relazione con Francesco Bechis, infatti, la conduttrice di Fabriano aveva avuto una chiacchierata liaison con il cantante Cesare Cremonini, terminata di comune accordo dopo un anno e mezzo.

Gli indizi delle nozze

Da diversi mesi si rincorrevano le voci di un imminente sì tra Giorgia Cardinaletti e il fidanzato Francesco Bechis. A destare sospetti, era stato un vistoso anello all’anulare della giornalista del TG1: alla luce dei recenti risvolti, non si trattava evidentemente di un semplice regalo prezioso, ma del preludio ai fiori d’arancio.

D’altro canto, la coppia si è sempre distinta per un grande riserbo nonostante enrambi lavorino nel mondo della comunicazione. Proprio come la 39enne conduttrice del telegiornale, anche Bechis è un giornalista: figlio del direttore di Open Franco Bechis, Francesco scrive per il Messaggero e ha alle sue spalle un curriculum di tutto rispetto. Nato nel 1995, il 29enne ha completato gli studi alla Luiss, salvo poi specializzarsi come cronista parlamentare.

L’incontro con Giorgia risalirebbe al 2025, anche se la coppia ha sempre evitato di esporsi pubblicamente. Sembra comunque che Francesco fosse accanto alla sua fidanzata anche durante la sua partecipazione allo scorso Festival di Sanremo, che l’aveva vista impegnata nelle vesti di co-conduttrice.

Da Cremonini a Bechis, gli amori di Giorgia Cardinaletti

Volto molto amato del TG1, Giorgia Cardinaletti è una professionista dell’informazione che lavora in Rai dal 2012. Complice la naturale eleganza e la grande spigliatezza, la conduttrice è stata scelta anche per affiancare Carlo Conti durante una delle serate del Festival di Sanremo.

Suo malgrado, Giorgia si è spesso ritrovata al centro della cronaca anche per la sua vita sentimentale. La prima relazione importante è stata quella con Francesco Caldarola, regista e autore televisivo. I due sono stati insieme diversi anni prima di dirsi definitivamente addio.

Dal 2023 fino alla fine del 2024 la giornalista è stata invece la compagna di Cesare Cremonini: nonostante la popolarità di entrambi, la relazione è stata vissuta con grande riservatezza fino alla rottura, avvenuta di comune accordo e senza particolari drammi.

Dal 2025, invece, ha avuto inizio la frequentazione con Francesco Bechis: nonostante la differenza d’età, l’unione si è dimostrata ben presto molto solida, tanto da portare la coppia a progettare il passo più importante. Proprio questo autunno, infatti, i due dovrebbero pronunciare il fatidico sì, coronando il prorio sogno d’amore lontano (presumibilmente) da occhi indiscreti.