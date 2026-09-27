Raimondo Todaro a Verissimo, il nuovo amore con Giorgia. E le parole su Francesca Tocca sorprendono

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Raimondo Todaro

Raimondo Todaro ha ritrovato l’amore: dopo la fine del lungo matrimonio con Francesca Tocca, il ballerino e coreografo ha raccontato a Verissimo questa nuova fase della sua vita sentimentale, rivelando per la prima volta l’amore per Giorgia. Una storia arrivata quando meno se lo aspettava e mentre pensava di non essere ancora pronto a ricominciare. Ma nell’intervista con Silvia Toffanin c’è stato spazio anche per il passato: il rapporto con l’ex moglie, le incomprensioni degli ultimi mesi, senza dimenticare tutto ciò che resta di quasi vent’anni trascorsi insieme.

Raimondo Todaro e il nuovo amore per Giorgia

“Sono fidanzato con una ragazza che si chiama Giorgia”, ha raccontato Raimondo Todaro nello studio di Verissimo. I due si sono conosciuti casualmente poco prima di Natale, in un periodo nel quale il coreografo non stava cercando una nuova relazione. “Pensavo di non essere pronto“, ha ammesso.

E invece quell’incontro si è trasformato in qualcosa di importante. La relazione è ancora relativamente recente, ma Todaro non ha nascosto la propria serenità: con Giorgia, ha spiegato, conduce una vita normalissima. “Ha tutte le caratteristiche che mi piacciono in una ragazza: è educata, le piacciono le cose semplici della vita, è una persona semplice e la semplicità è diventata rara”, ha raccontato a Silvia Toffanin.

Todaro ha anche voluto mettere un punto fermo sulla cronologia della loro storia: quando ha conosciuto Giorgia, il matrimonio con Francesca Tocca era già finito da tempo: “L’ho conosciuta dopo che ci eravamo lasciati da un bel po’”, ha sottolineato.

Francesca Tocca e quella “fiducia tradita”

Inevitabile tornare anche sulle parole pronunciate da Francesca Tocca proprio nello studio di Silvia Toffanin. La ballerina aveva parlato di una “fiducia tradita”, lasciando però in sospeso molti dettagli. Todaro ha raccontato che il giorno successivo a quell’intervista l’ex moglie lo avrebbe contattato per scusarsi per le parole utilizzate.

“Non ho tradito Francesca e non mi piacque l’intervista che lei fece a Verissimo dove fece diverse allusioni senza dire niente e lasciando solo mille porte aperte. Non so a cosa si riferisse ma non l’ho tradita”, ha raccontato. Nessun attacco nei confronti di Francesca, anzi. E dopo quasi vent’anni insieme, Todaro sembra aver raggiunto una consapevolezza: la separazione è stata dolorosa, ma probabilmente necessaria.

“Oggi abbiamo un bel rapporto. Io e Francesca siamo ancora molto legati, facciamo ancora cose insieme. La amerò tutta la vita, a prescindere, perché per me lei è famiglia. Ma oggi stiamo meglio così, separati. Non funzionava più”. Adesso vede Francesca più serena, tranquilla e spensierata e considera questo nuovo equilibrio una conferma della scelta fatta.

Il loro legame, del resto, non potrà mai scomparire completamente. Insieme hanno una figlia, Jasmine, e hanno condiviso quasi vent’anni della loro vita, crescendo praticamente insieme. La separazione è stata formalizzata, ma tra loro rimane un rapporto destinato ad andare oltre la fine dell’amore.

E proprio parlando del matrimonio Todaro ha pronunciato una delle frasi più significative dell’intervista: “La risposerei mille volte, anche sapendo il finale non positivo. Mi sono sentito amato per vent’anni. Come mi ha amato lei credo che sia difficile, mi ha dato la vita“. Non un’apertura a un ritorno di fiamma, dunque, ma il riconoscimento del valore di ciò che hanno vissuto insieme.