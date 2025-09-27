Ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, Raimondo Todaro ha raccontato la sua verità sulla separazione da Francesca Tocca: il ballerino ed ex professore di Amici si è aperto sui suoi sentimenti, parlando anche delle condizioni di salute. La battaglia contro la malattia, la rottura con la Tocca: per Todaro, è stato un periodo difficile, che però supera con i controlli, cercando di trovare la forza nel lavoro, che considera la sua più grande fortuna.

Raimondo Todaro parla della rottura con Francesca Tocca a Verissimo

Puntata emozionante quella di sabato 27 settembre di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin: ospite in studio anche Raimondo Todaro, che ha smentito le voci circolate sui presunti tradimenti nelle ultime settimane. Nessuno si è intromesso nel loro rapporto, né c’entra la gelosia: la sua storia con Francesca Tocca è semplicemente arrivata al capolinea. “Io non la vedevo più felice, sorrideva poco. Non c’entrano terze persone, nemmeno la gelosia. Nessun flirt, niente di tutto ciò. Il rapporto è finito semplicemente perché doveva andare così. Ho la serenità di dire che ci ho provato, abbiamo fatto entrambi di tutto. Non ho rimorsi o rimpianti. Ho dato tutto, è andata così”.

Oggi Raimondo Todaro desidera solamente andare avanti: ha riconosciuto i suoi errori (come tutti, se ne compiono lungo la vita, ma si cerca sempre di rimediare). Ha inoltre riconosciuto che la ex, Francesca Tocca, ha un carattere particolare, e non sempre è stato facile starle accanto. Ma è stata comunque sua moglie per anni, anche se avevano già vissuto un periodo di pausa. “Francesca è una ragazza splendida, sensibile, ma ha un carattere particolare, le sue fragilità, starle vicino non è facile. A un certo punto questa forza non l’avevo più. È meglio così. Voglio andare avanti, la vita va avanti e ho la fortuna di avere un lavoro che amo. Quella è la mia bolla”. Ha aggiunto che la vita sentimentale procede bene da separati, ma il bene più prezioso rimane la figlia: “Finché sarà serena, potremo dirci di essere stati bravi a gestire la situazione”.

La loro non è stata una separazione “ufficiale”, in quanto al momento non hanno avviato le pratiche formali. Ha concluso infine di essere più razionale della Tocca e, anche se affrontare una rottura non è mai facile, alla fine “si inizia a rimettere insieme i cocci. Siamo stati insieme vent’anni, una vita, abbiamo iniziato da piccolini e oggi abbiamo un rispetto reciproco per dirci le cose come stanno senza prenderci in giro”.

La malattia del padre e il tumore

Nel salotto di Silvia Toffanin, Raimondo Todaro ha affrontato un altro dei momenti difficili che ha vissuto negli ultimi tempi, ovvero la stessa malattia di suo papà. “Mi sono operato a ottobre dello scorso anno, per la seconda volta. Ho dovuto rimuovere altri due tumori sempre nello stesso punto, uno era benigno fortunatamente. A ottobre devo rifare i controlli, sarà così a vita”. La malattia è sotto controllo, e continuerà a sottoporsi ai controlli periodici. “Hanno trovato un farmaco che funziona, adesso sto bene, ma devo controllarmi sempre”.