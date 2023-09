Raimondo Todaro a “Verissimo”: “Ho avuto due tumori maligni”

Ci sono interviste difficili da sostenere, dove raccontare eventi o episodi del proprio passato non è affatto facile. A Verissimo, ospite nel salotto di Silvia Toffanin il 10 settembre 2023, Raimondo Todaro, amatissimo prof. di Amici di Maria De Filippi, ha parlato di quando, nel 2020, ha dovuto affrontare due tumori maligni. Un periodo enormemente complesso. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare cosa stesse passando Todaro: nessuno avrebbe potuto rendersene conto anche su volere del prof. di Amici. “Ognuno la vive a modo suo, io mi coprivo di trucco e continuavo a sorridere perché non volevo che mi trattassero in maniera diversa”.

Raimondo Todaro a Verissimo parla della malattia

Tra i prof. in grado di creare dinamiche ad Amici e di incoraggiare i propri studenti a fare del loro meglio troviamo Raimondo Todaro. Sempre al fianco dei propri allievi, Todaro è noto per concentrarsi sul lavoro, anche durante le interviste. A Verissimo, però, per la prima volta, ha voluto parlare di un momento della sua vita in cui gli è stato diagnosticato un serio problema di salute: due tumori maligni.

“È nato tutto da un’appendicite”, ha iniziato così il racconto della malattia. “Mi portano in sala operatoria. L’intervento è durato 4 ore, perché l’appendice aveva bucherellato un pezzo di intestino, quindi mi hanno dovuto tagliare un pezzo di intestino e ricucire. Da lì, ho fatto dei controlli di routine. Mi arriva una telefonata mentre stavo entrando in sala prove con Lorella e con la Maestra Celentano. Mi dicono: ‘Ci sono due tumori maligni, ti devi operare subito‘”.

Todaro ha dunque raccontato di essersi sottoposto agli interventi delicati proprio nello stesso periodo di Amici. “Capitava che il lunedì andavo in ospedale, mi operavo con l’anestesia totale, mi risvegliavo e il giorno dopo andavo a lavorare tranquillamente”. Ad Amici e al lavoro deve tanto, perché gli hanno permesso di non pensare alla malattia. “Ora continuo a controllarmi, per adesso sono fuori pericolo“.

Ha parlato anche della prevenzione, un argomento che non si affronta mai troppo spesso. “Se non fosse stato per un’appendicite, non me ne sarei mai accorto. La prevenzione è tutto, nel mio caso mi ha salvato la vita. Se ho avuto paura? Te la fai sotto, paura è poco”. Il suo pensiero costante? Jasmine, la figlia nata nel 2013, che naturalmente sapeva che “papà aveva male al pancino”.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono in crisi? La smentita a Verissimo

Negli ultimi tempi si è anche discusso di una presunta crisi tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca. Più volte, sono stati avvistati in atteggiamenti freddi e distanti. In particolare, un episodio ha fatto scattare il “gossip”. L’intervista a Verissimo è stata, dunque, l’occasione per smentire ufficialmente la crisi. Nessuna nuvola all’orizzonte in casa Todaro-Tocca: semplicemente, ci sono stati degli alti e bassi, come accade a tutte le coppie.

“Quest’estate abbiamo avuto una discussione in un ristorante. Siccome Francesca è molto impulsiva, si è alzata per schiarirsi le idee e il giorno dopo hanno detto che abbiamo litigato. Però litigano tutte le coppie del mondo”. Il loro “amore ballerino”, su stessa ammissione di Todaro, però, è ancora forte. “Va tutto bene. Siamo birichini. Ci amiamo tanto”.