Il Volo – Uno per tutti, la scaletta del 21 ottobre: i grandi ospiti di stasera

IPA Il Volo

Stasera tocca a Ignazio. Dopo il debutto di Piero Barone, è Ignazio Boschetto a prendere in mano la conduzione della seconda serata di Il Volo – Uno per tutti, in onda mercoledì 21 ottobre su Canale 5. Al suo fianco c’è Noemi, mentre sul palco allestito a Palazzo Te, a Mantova, si susseguono nomi come Loredana Bertè, Emma, Madame e Nek. La prima puntata ha regalato a Mediaset un testa a testa con Rai 1 che si è deciso per un soffio, e questa volta la rete punta su un cast con tante voci femminili per provare il sorpasso.

Il Volo – Uno per tutti, le anticipazioni della seconda puntata

Per la prima volta Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble si alternano alla guida dello show, uno per sera, ciascuno affiancato da un ospite diverso. Il 14 ottobre Barone aveva accanto Amadeus, stasera Boschetto divide la scena con Noemi e il 28 ottobre Gianluca Ginoble chiuderà il ciclo insieme a Katia Follesa.

Per Ignazio, nato a Bologna e cresciuto a Marsala, è un esordio da padrone di casa. Divide il palco con Piero e Gianluca da quando erano poco più che bambini, dal 2009 di Ti lascio una canzone su Rai 1, ma stavolta tocca a lui tenere le fila della serata, presentare gli ospiti e dettare i tempi.

Il debutto, intanto, ha dato indicazioni incoraggianti. La puntata con Amadeus, Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia e Riccardo Cocciante è stata seguita da 2.073.000 spettatori, con il 17,7% di share. Su Rai 1 Tale e Quale Show ha raccolto 2.498.000 spettatori e il 17,9%: due decimi di differenza, quasi un pareggio.

La scaletta e gli ospiti del 21 ottobre: quando inizia

Una scaletta ufficiale dei brani non è stata diffusa, ma la lista degli ospiti lascia intuire il ritmo della serata. Accanto a Ignazio, Piero e Gianluca sono attesi sul palco Loredana Bertè, Emma, Madame, Nek, Malika Ayane, Michele Bravi e Nina Zilli. Generazioni e stili molto diversi tra loro, dal rock graffiante della Bertè al cantautorato intimo di Madame.

C’è poi un nome che si aggiunge, quello di Ekaterina Bakanova. Lo show è stato registrato a fine settembre nell’Esedra di Palazzo Te, la villa rinascimentale progettata da Giulio Romano per i Gonzaga, che il trio ha scelto per il secondo anno consecutivo.

L’appuntamento è per stasera, mercoledì 21 ottobre, su Canale 5, subito dopo La Ruota della Fortuna. La puntata si può seguire anche in diretta streaming su Mediaset Infinity, dove resta disponibile on demand nei giorni successivi. L’ultima serata va in onda mercoledì 28 ottobre, con Gianluca Ginoble alla conduzione.

Per i fan, però, l’autunno non finisce qui: il 6 novembre esce Our Christmas, il nuovo album natalizio del trio, che a dicembre, invece, ha in programma il tour nei palazzetti, dal titolo abbastanza eloquente: Il Volo – Christmas Nights. La tournée parte il 7 dicembre dall’Unipol Forum di Milano, per poi toccare Firenze il 12, Roma il 17, Torino il 19 e Bologna il 20. In programma, i brani natalizi del nuovo disco e i successi del loro repertorio.