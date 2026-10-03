“Oggi è il mio compleanno”, il rito di Stefano De Martino ad Affari Tuoi

IPA Stefano De Martino

Nuova puntata di Affari Tuoi, con protagonista Giulia, da Rho: Stefano De Martino, in occasione del suo compleanno (è nato il 3 ottobre), ha condotto la “puntata corta” del sabato sera, quella che precede un appuntamento importante come la prima puntata di Ballando con le Stelle. Milly Carlucci non si fa attendere. La concorrente, però, è stata non poco sfortunata, almeno all’inizio: una partita non facile da riequilibrare, ma Giulia ci ha decisamente provato e, alla fine, ci è riuscita.

Stefano De Martino, il rito ad Affari Tuoi nel giorno del suo compleanno

Prima di iniziare la partita di Giulia, Stefano De Martino ha presentato la new entry del gioco: Martina da Rivoli, in provincia di Torino, che si occupa di sicurezza sul lavoro e studia psicologia. La concorrente del 3 ottobre, Giulia, ha preso parte al gioco con la sua dolce metà, ovvero Stefano, suo marito, con cui ha avuto due bellissime bambine, Ginevra e Nora.

La partita è iniziata nel segno della sfortuna per la concorrente, che ha trovato una sfilza di pacchi rossi. Ha provato poi a svoltare la partita, e ha tritato il primo assegno del Dottore (da 30.000 euro). Come di consueto, anche Giulia ha voluto puntare sui numeri fortunati, un classico nel gioco condotto da Stefano De Martino: per la coppia il 14 è un numero importante, perché è il giorno in cui si sono incontrati sull’aereo.

Quando il Dottore ha proposto il cambio, la concorrente non ha accettato ovviamente: il rifiuto è stato netto. La proposta del Dottore è poi salita a 35mila euro, ma la concorrente non ha voluto ovviamente accettare. Nonostante le difficoltà iniziali la concorrente è riuscita comunque a ribaltare completamente la partita. Tutto merito di Stefano De Martino: il 3 ottobre è il suo compleanno e ha espresso un desiderio per la concorrente.

Quanto ha vinto

De Martino ha ricevuto gli auguri di tutti: dalla concorrente, dal pubblico (in visibilio) e naturalmente anche da Martina Miliddi. Come sempre ad Affari Tuoi, quando arriva il compleanno di qualcuno, c’è un rito ormai immancabile: “Come diciamo sempre, questo è il mio regalo di oggi”, ha detto, spacchettando un pacco blu.

Verso la fine, la concorrente è rimasta con quattro pacchi rossi (e nessuno ci avrebbe mai scommesso, considerando l’inizio nefasto). Tre pacchi rossi: contropacco, 200mila euro e 300mila euro. Sono rimasti infine due pacchi: contropacco e 300mila euro. “Tratterò il contropacco come un pacco blu, visto il valore di questa sera che è di 950 euro”.

L’ultima proposta del Dottore? 75mila euro. Anche De Martino lo ha detto: decidere non è per nulla facile. Tra i pacchi rimasti fino alla fine c’è stato il numero 12, il giorno del compleanno del papà. Il tetto dei 75mila euro è ben più alto della soglia che si erano prefissati, di 50mila euro. Tanta tensione in studio, considerando che la scelta finale è tra andare a casa a mani vuote, 75mila euro o 300mila euro.

Alla fine hanno affidato la decisione a una moneta, quella del papà del marito “che è venuto a mancare nel 2020, era il suo portafortuna, lui ce l’aveva sempre in tasca, e adesso ce l’ho sempre in tasca io”, ha raccontato Stefano. Alla fine hanno accettato l’offerta del Dottore, e hanno fatto bene: avevano il contropacco.