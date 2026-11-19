Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Stefano De Martino e Serena Rossi

In attesa di approdare sul palco dell’Ariston, Stefano De Martino continua a regalare momenti di puro intrattenimento agli spettatori di Affari Tuoi. Anche nella puntata del 19 novembre del quiz show di Rai 1, il conduttore campano ha messo in mostra preparazione e simpatia, affiancato da un’ospite d’eccezione: la bravissima Serena Rossi.

Affari Tuoi, la serenata di Serena Rossi

Nel salotto di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha ospitato diversi volti noti del piccolo e grande schermo, pronti a supportare il concorrente di giornata nella sua corsa alla vittoria. Nella serata del 19 novembre questo ruolo è toccato a Serena Rossi, che ha fatto il suo ingresso in modo decisamente particolare: la voce dell’attrice ha infatti risuonato nello studio sulle note di Buonasera Dottore, quando Stefano De Martino ha sollevato la cornetta del celebre telefono rosso.

“Ciao, sono io, amore mio“, si sente attraverso il telefono. “Ma io questa voce la conosco”, sibila il conduttore. Pochi secondi dopo, fasciata in uno splendido abito rosso, Serena Rossi raggiunge Stefano De Martino. Oltre a sostenere Giulia, la concorrente della serata, l’attrice ha raccontato alcuni aneddoti su La Famiglia Panini, la nuova fiction che la vedrà protagonista.

La gara di Affari Tuoi

A giocare nella puntata del 19 novembre è Giulia, dall’Abruzzo, di professione commerciale per un’azienda farmaceutica. Al suo fianco c’è il marito Fabio. Il primo pacco è blu e contiene 20 euro, e anche il secondo si rivela fortunato, con appena 5 euro. Al terzo turno arriva in studio Tommasino e la concorrente è chiamata a scegliere il pacco che potrebbe contenere l’Opel Frontera, che riesce effettivamente a portarsi a casa. Prosegue la scia positiva con il pacco ballerina.

Sfumano anche due pacchi rossi, fino alla prima chiamata del Dottore. Con l’aiuto di Serena Rossi, Giulia riesce a trovare sia il pacco con zero euro sia quello da 200mila. Seguono esiti alterni, con diversi premi che vengono eliminati. Anche le offerte del Dottore vengono rispedite al mittente dalla concorrente, che decide di non accettarle.

Negli ultimi cinque pacchi rimangono 1 e 10 euro da una parte e 10.000, 15.000 e 300.000 euro dall’altra. Giulia si dimostra particolarmente coraggiosa, rifiutando due assegni da 30.000 e 35.000 euro, ma deve fare i conti con la perdita del premio massimo, ritrovandosi così con 10.000 euro e due pacchi blu.

Alla fine, la concorrente riesce comunque a portare a casa 10mila euro, oltre all’auto conquistata all’inizio della puntata.

Affari Tuoi, continua il successo

La nuova stagione di Affari Tuoi, il game show di Rai 1, ha preso il via lo scorso 6 settembre con Stefano De Martino nuovamente al timone. Anche quest’anno il format vede protagonisti i 20 rappresentanti delle regioni italiane, pronti a mettersi alla prova tra l’apertura dei pacchi, le offerte e i cambi proposti dal temibile Dottore.

Al fianco del conduttore sono stati confermati Herbert Ballerina e Martina Miliddi, mentre tra le novità di questa edizione spicca una nuova mascotte: il piccolo Tommasino, che ha preso il posto di Gennarino. Non mancheranno, inoltre, sorprese e appuntamenti speciali nel corso della stagione, tra cui una puntata in prima serata il prossimo 4 dicembre e l’ormai tradizionale appuntamento con la Lotteria Italia, in programma il 6 gennaio.