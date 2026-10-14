Il Volo – Uno per tutti, la scaletta e gli ospiti della serata evento

IPA Il Volo

Sette artisti ospiti, tre serate e una novità per Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, pronti a mettersi alla prova in una veste inedita. Mercoledì 14 ottobre 2026, va in onda su Canale 5 il primo appuntamento con Il Volo – Uno per tutti, il nuovo ciclo di serate evento nella cornice di Palazzo Te, a Mantova.

Per la prima volta, i tre cantanti non si limitano a esibirsi, ma assumono anche il ruolo di conduttori, affiancati sul palco da una spalla diversa ogni sera. Condivideranno il palco con ospiti speciali, esibendosi in duetti e reinterpretando brani celebri della musica italiana e internazionale. Dopo il debutto del 14 ottobre, sono da segnare in agenda altri due appuntamenti: quello del 21 e quello del 28 ottobre.

Gli ospiti della prima serata

Il conduttore della puntata inaugurale è Piero Barone, accompagnato sul palco da uno che di come si guida uno show musicale ne sa parecchio: Amadeus, showman con cinque Festival di Sanremo alle spalle e che ora è impegnato ad Amici.

L’inedito duo di conduttori accoglierà sul palco Elisa, Mahmood e Fiorella Mannoia, tre interpreti che rappresentano percorsi musicali differenti, dal pop contemporaneo alla canzone d’autore, tutti amatissimi dal pubblico italiano. A loro si aggiungono Riccardo Cocciante, autore di grandi successi e protagonista del teatro musicale, Alex Britti, chitarrista e cantautore dalla cifra pop-blues, e Roberto Colella, frontman della band napoletana La Maschera.

La scaletta di Il Volo – Uno per tutti

Al centro dello spettacolo di Il Volo – Uno per tutti sono proprio gli incontri tra gli artisti, con esibizioni individuali e duetti che mettono a confronto voci, repertori e sensibilità differenti. Il programma alterna le esibizioni de Il Volo a quelle degli ospiti, con duetti e riletture di brani celebri della musica italiana e internazionale che spaziano dal pop alla canzone d’autore, fino alle sonorità blues. Il trio non si esibirà soltanto nelle esibizioni corali che l’ha reso celebre, ma anche momenti individuali in cui ciascun artista può esprimere la propria identità musicale.

La scaletta completa della prima puntata non è stata diffusa, perciò non sono disponibili l’ordine delle canzoni e i dettagli di ogni esibizione. Quello che è certo è che il filo conduttore resta la musica e il confronto tra interpreti e repertori.

Chi conduce le altre due serate

Per il secondo anno consecutivo, Il Volo ha scelto Palazzo Te, a Mantova, come scenario delle proprie serate televisive. Le tre puntate sono state registrate in presa diretta il 24, 26 e 27 settembre 2026 e vengono trasmesse qualche settimana più tardi. Dopo l’appuntamento inaugurale affidato a Piero Barone con Amadeus, il 21 ottobre sarà Gianluca Ginoble a condurre insieme a Noemi, mentre il 28 ottobre toccherà a Ignazio Boschetto, affiancato da Katia Follesa. Per ogni serata ci sarà quindi una diversa coppia alla guida del programma, con un mood differente ma sempre mantenendo al centro la musica e le esibizioni dal vivo.

Per chi ama le grandi voci de Il Volo e le collaborazioni inaspettate, l’appuntamento su Canale 5 è quindi l’occasione di apprezzare nuovamente il talento del trio e di scoprire il loro talento alla conduzione e tutte le altre sorprese che hanno in serbo.