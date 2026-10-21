acasa di Ignazio Boschetto de Il Volo, la villa a Sabaudia immersa tra ulivi secolari

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Michelle Bertolini e Ignazio Boschetto

Originario della Sicilia, Ignazio Boschetto ha sempre avuto un rapporto unico e speciale con il mare. Per questo motivo ha deciso di acquistare una villa straordinaria, immersa nel verde e a due passi dalla spiaggia, a Sabaudia.

Dove vive Ignazio Boschetto: la casa vacanze (da sogno) a Sabaudia

Classe 1994, Ignazio Boschetto ha raggiunto il successo quando era giovanissimo. La sua carriera, iniziata con la partecipazione a Ti lascio una canzone di Antonella Clerici, ha subito una brusca impennata nel 2010 quando è nato Il Volo. Da lì i successi sono arrivati uno dopo l’altro e, insieme a Piero Barone e Gianluca Ginoble, l’artista ha conquistato la scena internazionale, fra concerti importanti e collaborazioni con artisti cult.

Nel corso degli anni Ignazio Boschetto ha investito parte dei suoi guadagni in immobili. L’artista ha infatti acquistato una casa a Marsala, la sua città di origine, dove si rifugia ogni volta che ha bisogno di ritrovare sè stesso. Ha poi comprato una abitazione a Bologna, in cui vive stabilmente con la famiglia. Il suo luogo del cuore però resta la villa di Sabaudia, un piccolo gioiello architettonico a pochi passi da una riserva naturale.

Sabaudia è una delle perle naturalistiche del litorale laziale. Un luogo unico e magico, caratterizzato da una natura selvaggia, con laghi costieri, dune di sabbia bianchissima e il Monte Circeo, ricco di fascino e miti. Nel corso degli anni, non a caso, questo angolo di mare è diventato il buen retiro di scrittori, celebrità e registi. Tanti hanno scelto di acquistare una casa a Sabaudia, primo fra tutti Francesco Totti che ai tempi del matrimonio con Ilary Blasi era solito trascorrere ogni estate proprio in questa località.

Tramonti spettacolari, privacy e paesaggi stupendi hanno reso Sabaudia il luogo perfetto in cui acquistare una proprietà lontano dal caos cittadino e dai gossip.

Le vetrate con vista spettacolare e il giardino con gli ulivi secolari

La villa di Ignazio Boschetto si inserisce alla perfezione in questo contesto. Si trova infatti a pochi passi dalla spiaggia di Sabaudia. Una lingue di sabbia dorata lunga ben quindici chilometri e circondata dalle dune costiere, coperte dalla macchia mediterranea. Qui il mare è così pulito da aver ottenuto la Bandiera Blu. L’accesso alla spiaggia è riservato, tramite passerelle di legno.

La villa è stata realizzata per inserirsi alla perfezione nel contesto, unendo elementi naturali e moderni. Le enormi vetrate lasciano entrare la luce all’interno, rendendo la casa luminosissima, ma anche regalando una vista speciale del mare. Gli arredi mixano pietra e legno con arredi raffinati e chic, pezzi di design si uniscono a ricordi della carriera di Boschetto e a foto di famiglia.

La proprietà gode di un ampio giardino. Un luogo magico e fuori dal tempo dove trovano spazio ulivi secolari, erbe aromatiche e fiori. L’ideale per sedersi a contemplare la natura, ma anche per lasciarsi ispirare. Non a caso appena ha un minuto libero Ignazio Boschetto ama visitare la sua villa di Sabaudia insieme alla moglie Michelle Bertolini e al figlio Gabriele, nato nel 2025.