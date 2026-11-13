acasadi Fabio Caressa e Benedetta Parodi, gusto impeccabile e il divieto delle ciabatte

La casa di Fabio Caressa e Benedetta Parodi racconta il gusto straordinario della giornalista e la sua passione per la cucina.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Fabio Caressa e Benedetta Parodi

Una dimora colorata, vivace e accogliente, capace di raccontare la storia di un grande amore, ma anche le rispettive carriere. La casa di Fabio Caressa e Benedetta Parodi si trova a Milano 2 ed è il nido d’amore in cui il giornalista sportivo e la conduttrice hanno scelto di costruire la loro famiglia.

Dove abitano Benedetta Parodi e Fabio Caressa

La casa di Benedetta Parodi e Fabio Caressa è una villetta su due piani che i due hanno acquistato nel 1999. Si trova, come svelato, a Milano 2, nel comune di Segrate, alle porte della città. Il quartiere è famoso per essere immerso nel verde, non a caso era stato progettato intorno agli anni Settanta come “città giardino”. L’atmosfera è riservata e silenziosa, lontano caos urbano con piste ciclabili e percorsi pedonali.

Tutto il comprensorio è circondato da parchi, giardini fioriti e sentieri pedonali. Al centro della zona troviamo il Laghetto dei Cigni con aree parcheggio, portici e piccoli locali. Anche gli edifici sono particolari e ben riconoscibili: delle palazzine e villette con intonaci fra il rosso mattone e l’ocra, spesso arricchiti da terrazzi fioriti.

La cucina colorata e il salotto che sembra un cinema

Il cuore della casa è la cucina. E non potrebbe essere altrimenti visto la grande passione di Benedetta Parodi per la preparazione di ricette sia dolci che salate. Proprio in questa zona della casa, la conduttrice e giornalista registra i video che condivide poi sui social in cui prepara diversi piatti deliziosi.

La cucina di Benedetta Parodi è coloratissima e vivace, con pareti arancioni che regalano personalità, carattere e calore. Sulla parete troviamo scaffali con bicchieri e tazze che vengono collezionati da tutta la famiglia. Il design è lineare, in legno chiaro con una grande isola in marmo chiaro per le preparazioni.

Anche la sala da pranzo è molto particolare e riflette il carattere estroverso di Benedetta Parodi. Le pareti sono rosse, per regalare luce e intensità alla stanza. Qui trova spazio un tavolo in vetro con sedie rivestite in tessuto, arricchito con un grande vaso scultoreo. Un pezzo di design scelto dalla giornalista per rendere ancora più originale la sua casa.

Il salotto è il luogo in cui tutta la famiglia si riunisce. Quando Matilde, Eleonora e Diego sono a casa infatti Benedetta Parodi e il marito amano organizzare delle serate cinema. Non a caso il salotto è dominato da un grande schermo in cui guardare film e da un divano in cui rilassarsi mangiando pop corn.

La casa della coppia è accogliente e calda, pronta a ospitare amici e parenti per feste e cene. Ma c’è una regola principale che va sempre rispettata e a svelarla sono stati proprio i due.

“La nostra è proprio la storia di due persone che non si danno per scontate – ha raccontato Fabio Caressa -. Non ci si sbraca in casa in ciabatte, per intenderci: sai comunque che hai davanti una persona da tenersi stretta, per cui devi sempre dimostrare qualcosa, cercare di dare il meglio di te sapendo che anche nel momento in cui non ci riesci, l’altra persona ti resta comunque accanto”.

“Tra noi c’è questo patto – ha aggiunto Benedetta Parodi -, ci siamo l’uno per l’altra anche quando le cose non vanno. Non è che ogni giorno me lo debba riconquistare, come fosse una fatica”.