La Preside più giovane d’Italia ha 29 anni e lavora a Roma

Un traguardo importantissimo che Martina Talienti ha raggiunto in giovanissima età e che intende portare avanti con grande rigore

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123RF La preside più giovane

Ha ventinove anni, una passione per le lingue antiche e una scrivania nuova nel cuore del Flaminio. Martina Talienti, nata a Foggia nel 1997, è da poche settimane la preside più giovane d’Italia: ha lasciato la cattedra da cui insegnava latino e greco per prendere in mano i licei dell’istituto paritario La Salle – Villa Flaminia di Roma.

È una notizia che ci riporta subito ai tempi del liceo, quando bussare alla porta della presidenza metteva un filo d’ansia perfino agli studenti più spavaldi. Ma la scuola sta cambiando e, insieme a questo rinnovamento ancora troppo lento per i tempi, anche le figure che la guidano mutano volto. Fino a ieri il record apparteneva ad Antonio Perosino, 35 anni, al timone dell’Istituto Comprensivo “A. Montini” di Castelnuovo del Garda. Sei anni di distanza bastano a raccontare un notevole cambio di passo nel mondo della scuola italiana.

Villa Flaminia, la scuola lasalliana di Roma che festeggia settant’anni

La storia di questo istituto comincia nel 1956, quando i Fratelli delle Scuole Cristiane, i religiosi che seguono l’insegnamento di san Giovanni Battista de La Salle, aprirono la nuova sede di viale del Vignola, portando nel quartiere un’eredità educativa nata in Francia nel lontano 1680. Da allora qui sono passate generazioni di famiglie romane, e nel 1997 anche Giovanni Paolo II, arrivato per salutare alunni, docenti e genitori.

Oggi la scuola paritaria spegne settanta candeline con un regalo inatteso. I tre licei affidati alla nuova guida hanno un’impronta decisamente internazionale: il classico europeo a indirizzo Business & Administration, lo scientifico internazionale e lo scientifico sportivo internazionale. Il passaggio di consegne arriva a poche settimane dal saluto di Maria Chiara Sidori, che a Villa Flaminia ha trascorso trentacinque anni, prima in aula e poi in presidenza. Dalla scuola raccontano che questa scelta rispecchia bene il loro modo di tenere insieme tradizione e innovazione, fedeli allo spirito del fondatore.

Chi è Martina Talienti, la dirigente scolastica che unisce classici e intelligenza artificiale

La sua idea di scuola è frutto delle materie che ha insegnato per anni. La giovane dirigente scolastica vuole preservare la cultura classica dentro un orizzonte internazionale, affiancandola alle competenze digitali e a un uso consapevole dell’intelligenza artificiale. Il digitale, spiega, accompagna ormai le giornate di tutti, dallo smartphone ai compiti, e proprio per questo i ragazzi hanno bisogno di fondamenta robuste su cui appoggiare il domani.

Nella sua visione i grandi autori diventano una cassetta degli attrezzi riempita duemila anni fa, ancora utilissima per orientarsi tra algoritmi, social e sfide che nessun manuale aveva previsto. In un’intervista ha raccontato anche la fragilità che incontra più spesso tra i banchi, cioè la difficoltà ad accettare di sbagliare. La sua risposta passa dagli insegnanti, da rimettere al centro per far crescere un clima sereno.

Tra lei e i suoi studenti più grandi corre poco più di una decina d’anni, ed è proprio questa vicinanza la sua carta più preziosa. Alle ragazze che sognano una carriera nell’istruzione, Martina Talienti consegna un messaggio ricco di luce. Il talento, quando incontra la fiducia, sa bruciare le tappe.