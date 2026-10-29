“Il balletto nuovo?”, Marco Liorni a L’Eredità incalza le Professoresse. La promessa

L’Eredità del 29 ottobre: Marco Liorni chiede alle Professoresse del balletto nuovo, Luigia esce subito e Alberto è il nuovo campione alla Ghigliottina

IPA Marco Liorni

Serata ricca di colpi di scena, giovedì 29 ottobre, a L’Eredità. Marco Liorni ha accolto in studio la campionessa Luigia, professoressa di Benevento, pronta a riprovarci dopo la Ghigliottina sfumata la sera prima, e sei sfidanti decisi a strapparle il titolo: Angelo da Napoli, Francesca, Alberto, Fiorenzo, Chiara e Valeria. Nessuno, però, poteva immaginare che la sua corsa si sarebbe fermata così presto.

Cosa è successo a L’Eredità: l’attesa per il balletto nuovo

La partita si è accesa subito con Sbagliando si impara, il nuovo gioco di questa stagione. Luigia ha puntato il dito contro Francesca, dando il via a un duello lunghissimo e combattuto fino alla fine. Bravissime entrambe, ma alla fine a cedere è stata proprio la campionessa, tradita da una parola insidiosa: caducifoglie. Un’uscita di scena a sorpresa, che ha lasciato il titolo libero e la sfida completamente aperta.

Con 1, 2, 3… quella! abbiamo invece osservato la sfida finale tra Chiara e Angelo, arrivato da Napoli, ed è stato lui a dover lasciare il gioco. Tra una manche e l’altra, Marco Liorni ha trovato il tempo per una delle sue incursioni con le Professoresse. La curiosità del conduttore era tutta per il balletto nuovo, tanto atteso dal pubblico. Le ragazze hanno preso tempo: arriverà “tra poco”, ma prima va oliato, serve ancora un po’ di allenamento perché sia ben rodato.

Spazio poi al Gioco delle Date, con gli anni scelti per la puntata: 1974, 1979, 2005 e 2021. È qui che si è giocata la sfida tra Chiara e Fiorenzo, decisa a favore di lei. Fiorenzo ha lasciato lo studio con il sorriso, salutando la (numerosa) famiglia e la fidanzata.

Chi ha vinto

A introdurre La Scossa è stata la Professoressa Marta, che ha accompagnato i concorrenti in un viaggio tra le stranezze dei grandi artisti, sfogliando le biografie di alcuni nomi celebri a caccia di curiosità poco note. Tra aneddoti e piccole manie, a resistere fino all’ultimo è stata la risposta giusta: il pittore che sfidò a duello un critico. A pagare il prezzo della Scossa Flash, invece, è stata Valeria, che si è sfidata contro Francesca.

Anche questa sfida è stata lunga e intensa, con secondi carichi di tensione, e alla fine a spuntarla è stata ancora Francesca. Valeria ha lasciato lo studio raccontando qualcosa di sé: ama cambiare aria, non sopporta la routine e le abitudini, e per questo ha sempre un viaggio già prenotato. La prossima meta è Amsterdam. Marco Liorni, che l’ha definita un pensiero felice a cui aggrapparsi nei momenti più bui.

Al Triello sono arrivati così Alberto, Francesca e Chiara. Proprio Francesca, protagonista di una serata sempre in prima linea, ha svelato un dettaglio romantico: è fidanzata con l’ultimo pescatore dell’Isola del Giglio.

Nel Triello è stata proprio Francesca a fermarsi, ma con un bilancio più che positivo per un esordio: una prima puntata da protagonista, combattuta dall’inizio alla fine. La sfida finale, decisiva per conquistare il posto davanti alla Ghigliottina da 200.000 euro, ha messo uno contro l’altra Chiara e Alberto. A spuntarla è stato quest’ultimo, che ha conquistato così il titolo di campione.

Davanti a lui le cinque parole della Ghigliottina: 14 anni, sciarpa, bianca e nera, fila e pressione. Tra un dimezzamento e l’altro, il montepremi è sceso fino a 25.000 euro, prima che il campione scrivesse la sua risposta, “guida”, ma quella giusta era “ballerina”.