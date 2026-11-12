“E adesso?”, il discorso da pelle d’oca di Federica Pellegrini ai neolaureati in Piazza San Marco

La campionessa olimpica torna nella sua Venezia per festeggiare i laureati di Ca' Foscari e regala loro una riflessione emozionante sul futuro, sulle scelte e sulla voglia di rimettersi in gioco

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Federica Pellegrini

Cosa succede quando raggiungiamo un obiettivo che abbiamo inseguito per anni? È una domanda che prima o poi capita a tutti di porsi e alla quale anche Federica Pellegrini ha dovuto trovare una risposta. La campionessa olimpica ha condiviso la sua esperienza con i mille neolaureati dell’Università Ca’ Foscari, riuniti giovedì 12 novembre in Piazza San Marco, a Venezia. Tra ricordi personali e consigli per il futuro, la Divina ha pronunciato un discorso che ha emozionato i presenti, ricordando quanto sia importante concedersi la libertà di cambiare.

Federica Pellegrini, il discorso emozionante ai laureati di Ca’ Foscari

Per gran parte della sua vita, Federica Pellegrini ha avuto le idee chiarissime su ciò che voleva diventare. Le sue giornate ruotavano intorno alla piscina, agli allenamenti e alle competizioni, con un obiettivo sempre ben preciso davanti agli occhi. Poi è arrivato il ritiro e la maternità e, insieme alla soddisfazione per una carriera straordinaria, anche qualche inevitabile interrogativo.

“Provo una profonda emozione e nel guardarvi rivedo me stessa chiedermi, dopo aver dedicato una larga parte della mia vita a uno stesso obiettivo: e adesso?”, ha raccontato davanti ai neolaureati che proprio in questi giorni si trovano a vivere un momento di passaggio altrettanto importante.

Dopo la laurea, infatti, arrivano nuove aspettative, decisioni da prendere e qualche dubbio su quale strada imboccare. Sensazioni che Pellegrini conosce bene e che ha voluto condividere senza nascondere le difficoltà incontrate. Il suo consiglio? Non lasciarsi spaventare dai cambiamenti. La fine di un’esperienza può diventare l’occasione per scoprire interessi diversi e mettersi alla prova in qualcosa che fino a poco tempo prima sembrava lontanissimo.

La campionessa ha invitato i giovani anche a vivere con maggiore serenità il rapporto con i risultati. Una medaglia, un voto o una sconfitta raccontano soltanto una piccola parte di ciò che siamo. Ed è importante ricordarsene soprattutto quando le cose non vanno come speravamo.

Del resto, la Divina sa bene quanto possa essere impegnativo vivere con gli occhi sempre puntati sul prossimo obiettivo. Per questo ha incoraggiato i ragazzi a coltivare le proprie aspirazioni senza perdere di vista quello che li rende felici, dando spazio anche alle persone e alle esperienze che incontreranno lungo il cammino.

Venezia festeggia sotto la pioggia

La giornata di festa a Venezia ha avuto anche qualche imprevisto meteorologico. Piazza San Marco si è riempita di ombrelli colorati per ripararsi dalla pioggia battente, mentre l’acqua alta, arrivata a un metro, ha interessato alcune zone della piazza.

Una situazione che Federica Pellegrini ha accolto con la sua consueta ironia: “Ho portato l’acqua ma una nuotatrice non poteva fare altrimenti”, ha scherzato strappando un sorriso ai presenti.

Dopo la battuta, però, la campionessa è tornata a rivolgersi ai giovani parlando di quanto sia importante imparare a convivere con gli imprevisti e trovare la forza di andare avanti anche quando i propri piani cambiano.

A festeggiare i neolaureati c’era anche Marco Sgarbi, nuovo rettore dell’ateneo veneziano, che ha dedicato il suo intervento alle responsabilità e alle opportunità che attendono le nuove generazioni, invitandole a scegliere il dialogo e a contribuire alla costruzione di una società più unita.

Tra emozione, sorrisi e qualche goccia di pioggia, i ragazzi di Ca’ Foscari hanno così portato a casa qualcosa in più del tanto atteso diploma. Le parole di Federica Pellegrini sono un invito a guardare avanti con fiducia, anche quando non si hanno tutte le risposte. Perché, a volte, le esperienze più belle cominciano proprio da un semplice “E adesso?”.