Getty Images Federica Pellegrini e Marco Bassetti

Gareggiare quando non si sta bene, magari con la febbre alta, è giusto o sbagliato? Su questo terreno si è mosso lo scontro tra Federica Pellegrini e Matteo Bassetti, che hanno opinioni agli antipodi. “Ho gareggiato anche con 40 di febbre e una spalla che non girava”, ha detto la ex campionessa olimpica. “Non si gareggia con 40 di febbre. Non è un atto di eroismo”, ha replicato l’infettivologo su Instagram. Una diversità di vedute che avrebbe potuto anche finire qui, ma che invece si è ingigantita fino a coinvolgere avvocati. La discussione si è spostata dai social alla tv, fino alla decisione della Divina di rivolgersi ai legali.

Le critiche di Matteo Bassetti alle parole di Federica Pellegrini

Il video che ha dato origine alla discussione era stato pubblicato sui social della Fede Academy, la scuola di nuoto che Federica Pellegrini gestisce insieme al marito Matteo Giunta. Rivolgendosi ai giovani atleti, la campionessa aveva parlato della determinazione necessaria per affrontare una competizione, raccontando alcuni episodi della propria carriera. “Se la sera prima vi viene un cagotto, il giorno dopo non gareggiate? Esatto, gareggiamo anche con la febbre. Poi dipende da quanto uno lo vuole”, aveva detto, spiegando che molto dipende dalla volontà di raggiungere un obiettivo.

Queste parole non sono piaciute a Matteo Bassetti, che ha ritenuto suo dovere contestare il messaggio trasmesso ai ragazzi. “Raccontare di aver gareggiato con 40 di febbre, con una spalla infortunata o dopo aver avuto problemi fisici non deve diventare un messaggio che normalizza il fatto di spingere il proprio corpo oltre ogni limite“, aveva scritto. E ancora: “Il dolore non è sempre un segno di forza. E ignorare i segnali del proprio corpo non è necessariamente sinonimo di coraggio”.

Nel suo intervento aveva anche rivolto un messaggio diretto alla campionessa: “Noi continueremo a tifare per te, ma sulle questioni mediche i messaggi lasciali dare a noi medici”. La replica era arrivata anche da Matteo Giunta, intervenuto nei commenti al post per spiegare il senso delle parole della moglie. “Federica stava raccontando una storia di sport, di sacrificio e di ambizione“, aveva precisato, sottolineando che non si trattava di invitare i ragazzi a mettere a rischio la propria salute.

La diffida di Federica Pellegrini e la risposta di Matteo Bassetti

A far precipitare la situazione è stato soprattutto l’intervento di Matteo Bassetti in un programma televisivo di una rete di San Marino. L’infettivologo ha ricordato alcune dichiarazioni di Matteo Giunta, critico nei confronti dei genitori che mandano i figli all’asilo con la febbre. “Insomma, due pesi e due misure: i bambini con la febbre all’asilo no, ma i ragazzi con la febbre in piscina sì”, ha commentato.

L’accostamento però non è stato gradito dalla campionessa, che per questo ha dato mandato ai suoi legali, chiedendo di “cessare il travisamento e la diffusione di ricostruzioni ritenute fuorvianti del messaggio dell’ex nuotatrice e dell’attività della società” e di rimuovere il post entro 48 ore. Allora anche il medico ha risposto tramite legali: “Il prof. Bassetti ha espresso una valutazione sul contenuto di un messaggio pubblico, nei limiti della correttezza e della continenza espressiva. Non ha rivolto offese, né attribuito fatti inveritieri” hanno scritto in comunicato diffuso sui social. “Sono davvero allibito” ha commentato invece lui.

Poi è tornato sull’argomento spiegando la sua posizione in un video: “Sono stato denunciato per questo, dicendo che faccio il mio lavoro maliziosamente, come se fossi alla ricerca dell’hype. L’ho detto e lo continuerò a dire perché fa parte del mio lavoro di divulgatore”. Poi si è rivolto a Federica: “Qualche volta si può anche dire: ‘Ho detto un’inesattezza e quindi chiedo scusa o dico che ha ragione qualcuno che ha passato la sua vita a studiare'”. Avvocati o no, l’infettivologo non cambia idea: “Con 40 di febbre, a fare lo sport non ci si va”.