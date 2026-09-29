“Arrogante e prepotente”, Federica Pellegrini criticata dopo Physical Italia. Lei: “Lo sport mi ha resa crudele”

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Federica Pellegrini

Federica Pellegrini e la competizione sono una cosa sola, praticamente da sempre. In piscina questa caratteristica l’ha resa una delle sportive italiane più importanti di tutti i tempi, ma a Physical Italia: da 100 a 1 il suo carattere deciso le ha procurato qualche grattacapo in più.

Dopo l’eliminazione dal reality Netflix, infatti, la Divina è finita nel mirino dei social per un confronto avuto con il compagno di squadra Abou Kane. Le immagini del momento “incriminato” hanno diviso il pubblico e, tra un commento e l’altro, sono volate parole pesanti: c’è chi l’ha definita “arrogante”, chi “prepotente” e chi le ha rimproverato una scarsa sportività. Lei, però, ha una versione diversa della storia.

Federica Pellegrini, cosa è successo con Abou Kane

Tutto succede durante una prova decisiva di Physical Italia: da 100 a 1, il nuovo reality show di Netflix. Federica Pellegrini gareggia nella squadra di Alvise Rigo insieme a Federica Cesarini e Abou Kane, in una sfida in cui ogni secondo può fare la differenza.

Durante il percorso Cesarini si trova in difficoltà e Kane interviene per aiutarla, facendosi carico anche di una parte della sua prova. Lo sforzo, però, non basta: il gruppo manca la qualificazione per appena nove secondi. È a quel punto che la tensione esplode. Pellegrini sostiene che una parte di quel tempo sia stata persa nel passaggio dell’imbracatura, quando Kane impiega qualche secondo in più per liberarsene e consegnarla ad Alvise Rigo. “Non avevi finito il tuo lavoro”, gli fa notare la campionessa. Lui non raccoglie la provocazione e risponde semplicemente di aver fatto ciò che gli spettava.

Il confronto dura poco, almeno nella puntata. Sui social invece diventa immediatamente uno dei momenti più commentati del reality e la questione si ingigantisce. Molti spettatori prendono le parti di Kane, ricordando che poco prima aveva anche aiutato Federica Cesarini, e rimproverano a Pellegrini di aver individuato in lui il responsabile di una sconfitta arrivata al termine di una prova di squadra. E soprattutto di essere “arrogante e prepotente”.

Insomma, più che il risultato della gara, a finire sotto la lente è il carattere della nuotatrice. Un carattere che il pubblico conosce bene: diretto, competitivo e poco incline a nascondere quello che pensa.

“Lo sport mi ha resa crudele”: la risposta della campionessa

Federica Pellegrini, però, non resta a guardare mentre i commenti si moltiplicano. Sui social interviene per spiegare che il pubblico avrebbe visto soltanto una parte del confronto e che, prima della sua risposta, Kane avrebbe fatto una battuta poi esclusa dal montaggio.

La campionessa chiarisce inoltre di non aver mai pensato che il compagno non si fosse impegnato. Il punto, secondo lei, sarebbe invece un altro: ciò che è andato in onda non restituirebbe completamente (come spesso accade) il contesto di quel momento. Un montaggio ad hoc, quindi.

Tra le sue risposte ce n’è una che sintetizza perfettamente il modo in cui Federica vive ancora oggi la competizione: “Lo sport mi ha trasformato in una persona crudele”. Una provocazione, certamente, ma anche un modo molto “suo”, se vogliamo, di rispondere a chi la accusa di essere troppo dura. Quel mix di sarcasmo e schiettezza che da sempre la contraddistingue e che può piacere o non piacere, ma tant’è. Lei stessa aggiunge che il resto sarebbe soltanto “rumore di sfondo, montaggio tagliato e show business”.

Abou Kane spegne l’accusa più pesante

Nel frattempo anche Abou Kane decide di dire la sua. Pur non condividendo il comportamento di Pellegrini dopo la prova, il concorrente prende le distanze da alcune accuse circolate online.

Tra i commenti, infatti, qualcuno arriva a parlare persino di razzismo. Un’interpretazione che Kane respinge chiaramente, spiegando di non aver letto in quei termini l’atteggiamento della campionessa. Fine della storia.