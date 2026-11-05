“Noi boomer andiamo dritti al sodo”: Liorni difende i coetanei dalle Professoresse. Poi la festa col campione

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Marco Liorni

Marco Liorni e le nuove Professoresse de L’Eredità sono spesso protagonisti di simpatici siparietti e battibecchi. Marta Antonucci e Ofelia Passaponti, ormai a pieno agio nel ruolo di co-conduttrici, non risparmiano battute al padrone di casa che, tirato in ballo, risponde spesso a tono. Di fronte alle prese in giro delle due showgirl, esponenti della Gen Z, Liorni ha difeso con orgoglio i suoi coetanei boomer nella puntata del 5 novembre: “Noi andiamo direttamente al sodo”.

Marco Liorni difende i boomer a L’Eredità

Scontro generazionale a L’Eredità. Al centro della manche dedicata alla Scossa, nella puntata del 5 novembre, ci sono le emoji più utilizzate dagli utenti: tra stelline, cuori e occhiolini, a catturare la curiosità di Marco Liorni e Ofelia Passaponti è stata la spunta verde, rivelatasi molto più popolare di quanto immaginato.

“In realtà mio padre la usa spesso, come tutti i boomer”, ha scherzato la Professoressa. Punto nell’orgoglio, il conduttore, classe 1965, ha voluto difendere la sua generazione: “Fanno benissimo i boomer, sono pratici. Noi andiamo dritti al sodo”, ha precisato con ironia, sottolineando come, nella maggior parte dei casi, il checkmark venga utilizzato per indicare obiettivi raggiunti e attività completate.

Non solo in studio, ma anche dietro le quinte, le nuove Professoresse si dicono ormai perfettamente a proprio agio, come confessa candidamente Marta Antonucci: “Siamo diventate una vera famiglia”. E il ruolo di Liorni, puntata dopo puntata, somiglia sempre più a quello di uno zio un po’ sarcastico e pungente a cui non si può non voler bene.

L’Eredità, la gara del 5 novembre

Nella puntata del 5 novembre de L’Eredità, il campione in carica Federico deve vedersela con una serie di agguerriti sfidanti: Davide, dalla Liguria, programmatore finanziario; Francesca, da Sibari, che si occupa di robotica; Riccardo, da La Spezia; Alessandra, insegnante di matematica, e Fabrizio, da Napoli, studente di Giurisprudenza.

La sfida entra nel vivo con i giochi Sbagliando s’impara e Un, due, tre… quella, che vedono l’eliminazione di Lorenzo. La manche successiva, che passa in rassegna alcuni avvenimenti dagli anni Sessanta fino al 2011, si conclude con una sfida tra Alessandra e Davide: ad avere la meglio è la professoressa di matematica.

Al termine della Scossa, Francesca e Riccardo si contendono un posto al Triello: è quest’ultimo a prevalere, mentre la concorrente deve abbandonare la competizione. A sorpresa, dopo un combattutissimo 100 secondi, Fabrizio conquista l’accesso alla Ghigliottina. Arrivato al gioco finale, il concorrente deve trovare una parola capace di collegare cinque indizi: “basso”, “strumenti”, “Bob”, “ferita” e “occhi”. La sua risposta è “taglio”, che si rivela vincente: suo un montepremi di oltre 21mila euro.

La nuova stagione de L’Eredità

Il 19 ottobre è tornato sul piccolo schermo L’Eredità, il game show più longevo della televisione italiana, con la sua 25ª edizione. Alla conduzione è stato confermato Marco Liorni, affiancato da due nuove Professoresse: la modella romana Marta Antonucci e Ofelia Passaponti, vincitrice dell’85ª edizione di Miss Italia.

Le novità, però, non riguardano soltanto il cast. Per celebrare questo importante anniversario sono previste sorprese e ospiti speciali, mentre le due Professoresse saranno affiancate da due ballerini professionisti, Amedeo Monzo e Gabriele Riccio, che contribuiranno alla realizzazione delle coreografie.