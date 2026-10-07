Stefano De Martino, Affari Tuoi e quello sgabello negato. Il pubblico non ci sta

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Stefano De Martino ad Affari Tuoi

Uno sgabello. È bastato un oggetto che non c’era ad accendere la discussione durante la puntata di Affari Tuoi del 7 ottobre, condotta come sempre da Stefano De Martino. Mentre Alessio da Narni sfidava il Dottore e provava a portarsi a casa una vincita importante, una parte del pubblico guardava altrove. A sua moglie Elisa, incinta, e rimasta in piedi accanto a lui per tutta la partita. Anche con i tacchi.

Stefano De Martino, la partita di Alessio da Narni fa discutere

“Ma almeno uno sgabello potevano procurarglielo?”, è stata in sostanza la domanda sollevata sui social. Un dettaglio che non è passato inosservato a chi segue abitualmente Affari Tuoi con Stefano De Martino. Anche perché, in alcuni momenti, Elisa è stata vista allungare le braccia sul tavolo e appoggiarsi.

Ovviamente nessuna protesta pubblica da parte della diretta interessata, che per tutta la serata ha mostrato pure una certa timidezza. La futura mamma – per inciso, al sesto mese di gravidanza – non è sembrata particolarmente affaticata e ha seguito sorridente la partita.

Ha provato persino a ballare, salvo fermarsi dopo qualche passo. Ma per per alcuni spettatori quella sedia mai arrivata è diventata una piccola disattenzione difficile da ignorare. Quasi una mancanza di tatto per la futura mamma.

Tra l’altro, la partita per Alessio ed Elisa non è stata delle migliori. È iniziata con uno spirito positivo per poi arrivare ad un finale dolce amaro. Alessio, operaio abituato a lavorare con scavatori e ruspe, aspettava da 33 puntate il momento di giocare. È partito con il numero 4 e ha mostrato subito di non avere intenzione di accontentarsi. Ha rifiutato 20mila euro, un cambio, poi 30mila euro, un’altra possibilità di cambiare e infine un’offerta da 8mila euro.

“Sono venuto qui per giocare e gioco fino alla fine, quindi rifiuto”, ha detto, facendo capire quale sarebbe stata la sua strategia. Successivamente Alessio – che ha annunciato pubblicamente il nome scelto per la figlia in arrivo, ovvero Arianna – ha lasciato il 4 per il pacco 11. Una mossa fortunata, almeno inizialmente: nel suo pacco di partenza c’erano infatti soltanto 10 euro.

Quando dal tabellone sono spariti anche i 50mila euro, però, è arrivato un nuovo cambio. Questa volta Alessio ha lasciato l’11 per prendere il numero 10. Dietro la scelta c’era un ricordo speciale, quello del nonno Cherubino, che guardava sempre Affari Tuoi e desiderava vedere un giorno il nipote partecipare al programma.

Il pacco nero beffa Alessio, ma sul web si parla anche di Elisa

Alla fine sono rimasti soltanto 50 euro e il misterioso pacco nero. A quel punto il Dottore ha messo sul tavolo 22mila euro. Dopo aver rischiato per tutta la partita, questa volta Alessio ha deciso che era arrivato il momento di fermarsi: ha accettato l’offerta e portato a casa 22mila euro.

Una scelta che si è rivelata provvidenziale. Subito dopo è stato infatti scoperto il valore del pacco nero che Alessio aveva davanti: appena 50 euro. Se avesse mantenuto fede fino in fondo alla promessa di “giocare fino alla fine”, sarebbe tornato a casa con una cifra decisamente più bassa.

Nonostante il lieto fine, sul web c’è stato chi ha commentato che Alessio ed Elisa “meritavano di vincere di più”, conquistato dalla loro storia, dall’emozione per l’arrivo di Arianna e dal ricordo di nonno Cherubino.