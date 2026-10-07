Un posto al sole, le anticipazioni dell’8 ottobre 2026: partenza improvvisa al Vulcano

Ufficio stampa Rai Micaela, Un posto al sole

Torna l’appuntamento del giovedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di giovedì 8 ottobre 2026.

Nella puntata precedente del 7 ottobre 2026

Nella puntata di martedì 7 ottobre abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Michele affronta l’ultimo giorno in radio, dopo le sue dimissioni, informandone Micaela, che prende una decisione inaspettata. Raffaele è alle prese con la preparazione dei suoi piatti migliori da portare in Sicilia a Franco, Angela e Bianca, ma Renato avrà da ridire su come fare a trasportare tutta quella roba.

Anticipazione della puntata dell’8 ottobre 2026

Cambio di rotta per Samuel che decide, all’improvviso, di partire con Micaela per la Grecia chiedendo dei giorni di vacanza dal Vulcano: come reagiranno i tre soci? In procinto di partire per Agrigento, Renato avrà un’amara sorpresa.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 5 ottobre al 9 ottobre 2026.